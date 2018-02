Marchetti: ‘Il nome di chi ha tolto i volantini elettorali è nella denuncia ai Carabinieri’

ALTOPASCIO – Da quando ho scritto il post sull’esponente del Pd che toglie i volantini altrui sono in tanti che mi chiedono chi è. Lo ha fatto anche il segretario comunale del Pd Fabio Coppolella, che mi ha anche telefonato.

Credo sia importante che si interessi di questo problema, che non depone certo a favore di un partito che si autodefinisce democratico e poi utilizza mezzucci di questo tipo per fare campagna elettorale.

L’episodio che ho denunciato ai Carabinieri di Altopascio è solo l’ultimo, in ordine di tempo, di tanti anni. La differenza è che stavolta non ci sono sospetti, ma un nome e un cognome che ovviamente ho fatto ai Carabinieri.

Per ovvi motivi non posso rivelarlo, avendo piena fiducia in chi dovrà indagare. Se qualcuno pensa che non sia vero, credo avrà delle sorprese.



Maurizio Marchetti

Insieme per Altopascio