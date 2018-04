Marchetti (FI): ‘Da parte italiana fraintendimento gigantesco subito colto da Forza Italia’

FIRENZE – «Balneari finalmente al riparo dagli effetti del gigantesco fraintendimento italiano sulla direttiva Bolkestein. L’estensore stesso del provvedimento Frederik Bolkestein ha chiarito ieri a Roma che nella sua visione le concessioni non sono servizi ma beni, come Forza Italia ha sempre sostenuto. Pertanto, nell’intenzione autentica del legislatore non debbono essere soggette ad asta. Per questo risultato di chiarezza, che va a vantaggio di tanti operatori in Toscana e in Italia e che dà ragione alle nostre posizioni, mi sento di ringraziare la tenacia con cui l’onorevole di Forza Italia Deborah Bergamini ha portato avanti per anni questa battaglia di verità ed equità»: lo afferma il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti che al plauso verso la deputata azzurra aggiunge la soddisfazione per le ricadute di prospettiva.

«Nella nostra regione – osserva Marchetti – il sistema di economie legato al turismo balneare è rimasto per anni come seduto su una bomba a orologeria. Finalmente, con il contributo di Forza Italia e di Bergamini, la miccia è stata disinnescata. Adesso toccherà al governo recepire correttamente la direttiva, ma ogni dubbio ormai è fugato. Così come Bergamini in Parlamento, anche noi in Regione non perderemo di vista la questione auspicando che in tempi brevissimi adesso questa assurda vicenda trovi definizione e che gli operatori possano finalmente riprendere a programmare le loro attività e i loro investimenti a cuor leggero».