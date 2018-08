Maniglia (Lega): ‘Tranquillizzo Menesini: Marrucci non fa parte della Lega Nord Toscana’

LUCCA – «In risposta al presidente della provincia, nonché sindaco di Capannori, Luca Menesini, sull’ipotesi di attacco politico che avrebbe subito da parte di tale Maurizio Marrucci, mi sento di poterlo tranquillizzare dal momento che la persona in questione non fa parte del Movimento denominato Lega Nord Toscana». Lo dice Marcella Maniglia, segretario della Lega di Lucca e Piana.

«Sulle vicende scolastiche non mi sento di esprimere opinioni, ma se un genitore avesse preso l’iniziativa di bloccare la scellerata idea del sindaco in carica di usare dei container per ospitare gli studenti dell’istituto Paladini-Civitali, avrebbe il mio appoggio umano in qualità di genitore. Tra l’altro, i container verrebbero presi a noleggio, con dei costi elevati, non potrebbero garantire alcuna forma di igiene perché posizionati in un giardino alcuni e in un parcheggio altri, con il commiato dei laboratori di ricerca e studio. Come segretario politico invece mi fa sorridere tutto questo livore del sindaco, che denota una certa agitazione, immotivata e prematura, perché la Lega non ha ancora iniziato ad attaccarlo, promettendo che lo farà nel momento più opportuno», conclude Maniglia.