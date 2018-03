Maniglia (Lega Nord): ‘Preoccupazione per gli anziani della Rsa Santa Maria’

LUCCA – Mentre l’amministrazione comunale continua a incontrare (senza risultati), il responsabile dei servizi per il sociale, il responsabile del centro per l’impiego, il consigliere con delega alla sanità, i sindacati ecc., 28 anziani ricoverati attualmente presso l’RSA villa Santa Maria, le loro rispettive famiglie e 50 dipendenti della struttura stessa, non sanno cosa accadrà loro da giugno in poi. È notizia di questi giorni che la cooperativa Kcs potrà garantire il servizio solo fino a fine giugno e poi dopo, in base alle legge attuale, si procederà con il licenziamento collettivo e la struttura verrà chiusa. Riaprirà solo dopo un bando, in base ai parametri imposti dalla Regione e dopo aver eseguito interventi tecnici per 2 milioni di euro. Dopo i tagli alla sanità imposti dal Presidente Rossi, lo scenario che si prospetta agli utenti della Toscana è uno dei peggiori, ma se ciò non fosse sufficiente, la chiusura della casa di riposo fa si che la situazione diventi ingestibile. Come Lega manifestiamo solidarietà alle famiglie dei pazienti e ai dipendenti, per la situazione di disagio che stanno dovendo affrontare: i pazienti perderanno la possibilità di soggiornare in un posto che attualmente rappresenta per loro il concetto di casa e di equilibrio e i dipendenti perderanno forse il lavoro con relativa destabilizzazione del futuro.

Marcella Maniglia

Per la segreteria Lega Nord Lucca e Piana