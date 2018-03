Maniglia (Lega Nord) analizza il dato elettorale

LUCCA – Tengo a ringraziare i cittadini che hanno risposto positivamente all’appello di Matteo Salvini e che domenica, armati di documento e tessera elettorale, hanno contribuito a cambiare il corso della storia! Non sarà facile riportare la situazione del nostro Paese ad un clima di “normalità” tanto attesa e desiderata, ma di sicuro il primo passo lo abbiamo fatto e le basi per rappresentare al meglio i cittadini le abbiamo messe. Il programma della Lega e di tutta la coalizione dovrà essere come vangelo per i nostri senatori e parlamentari, perché la fiducia che hanno riposto in noi é il bene più prezioso. Personalmente vorrei ringraziare anche tutti i tesserati che hanno messo gratuitamente a disposizione della campagna elettorale il loro tempo e le loro energie, organizzando incontri, convegni o più semplicemente attaccando manifesti e distribuendo volantini. Per loro e per tutti i cittadini, adesso dobbiamo iniziare a lavorare, affinché l’economia riparta, il lavoro non sia più un miraggio bensì un diritto, proprio come la sanità, l’istruzione e la dignità dell’uomo. Sono rimasta piacevolmente stupita dall’affluenza alle urne, in quasi tutti i seggi ci sono state code e anche se per i cittadini questo é stato un disagio, per noi ha rappresentato un indizio positivo, dice il segretario della Lega Marcella Maniglia

E Conclude il consigliere del direttivo, Manuel Alessandri, sostenendo che a Porcari si sia votato fino alla mezzanotte circa, affinché ogni cittadino avesse la possibilità di esercitare il proprio diritto e il risultato ha ripagato di questi disagi, infatti la percentuale della Lega è stata tra le più alte di tutta la piana e di questo ne é profondamente soddisfatto e orgoglioso.