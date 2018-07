Maniglia (Lega): ‘Interventi della Geal: io portavoce di disagio comprensibile e malcelato’

LUCCA – “Dal 18 luglio all’11 agosto alcune attività poste in via di Tiglio e altre poste nella zona di San Marco non potranno lavorare perché il primo cittadino ha deciso questo. I lucchesi, seppur brontalando, accettano di buon grado ogni decisione che porti del beneficio alla città, come la chiusura temporanea di alcune strade per il Summer Festival, il Lucca Comics ecc., ma quando le scelte del sindaco compromettono il lavoro, no, non ci stanno e io divento il portavoce di un disagio comprensibile e mal celato. La Geal ha deciso date e luoghi per gli interventi e sicuramente la scelta non è messa in discussione, ma possibile che non si potessero fare in orario notturno? In altri posti sono stati effettuati gli stessi lavori, sempre da Geal, in orario notturno. Uno dei più importanti che ricordiamo é quello svolto sulla via per Camaiore, tre anni fa. Il pericolo della chiusura totale fu scongiurato e i lavori vennero effettuati dalle 22 alle 6 circa, senza incidenti e senza problemi alle attività commerciali site in quel luogo. Chiedo al sindaco di rivedere la sua scelta per il bene dei titolari delle attività coinvolte che hanno diritto, come tutti, a vedersi garantito il diritto di poter continuare a lavorare, dal momento che, fino a prova contraria, la tassa sull’occupazione del suolo pubblico per tavoli e tende da sole, continueranno a pagarla, gli affitti per i fondi commerciali anche e se non lavorano è inutile sottolineare che per questi onesti cittadini sia un grave problema.

Segreteria Lega Nord Lucca e piana

Per Marcella Maniglia