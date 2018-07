Manca poco al PucciniDay sul palco del Lucca Summer Festival

LUCCA – Cresce l’attesa per il concerto #PucciniDay Lucca Summer Festival, serata-evento dedicata ai capolavori di Giacomo Puccini con la quale la Città di Lucca festeggia i 160 anni del Maestro. Il concerto, inserito all’interno della programmazione del Lucca Summer Festival, è organizzato e promosso da Comune di Lucca, Lucca Summer Festival, Teatro del Giglio e Lucca Promos – The Lands of Giacomo Puccini.

L’appuntamento è per venerdì 27 luglio alle ore 21.30 in piazza Napoleone, per una serata che non mancherà di emozionare quanti amano la musica del Maestro e le sue meravigliose melodie. Protagonista femminile del concerto il soprano Donata D’Annunzio Lombardi, oggi riconosciuta a livello nazionale e internazionale come una delle principali interpreti pucciniane per le sue doti vocali e attoriali, premiata con il prestigioso l’Albo Oro Puccini dal Festival Puccini di Torre del Lago, per le sue performances nei ruoli di Musetta e Mimì (La Bohème), Magda (La Rondine), Liù (Turandot), Cio-Cio-San (Madama Butterfly), Suor Angelica (Suor Angelica). Cavaradossi, Calaf e Rodolfo saranno interpretati dal tenore Lorenzo Decaro, una delle voci tenorili più interessanti della sua generazione, ospite permanente di importanti teatri italiani ed europei. Il baritono Giuseppe Altomare, lucchese di adozione, è interprete elegante e raffinato; si è formato al Mozarteum di Salisburgo, e vanta da allora una carriera nazionale e internazionale di assoluto rilievo. A lui sono affidati i ruoli di Scarpia, Marcello e Gianni Schicchi.

Alla guida dell’Orchestra del Teatro del Giglio e della Polifonica Lucchese Beatrice Venezi, giovane e talentuosissima direttrice d’orchestra nata a Lucca nel 1990.