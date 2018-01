Mallegni sul fisco: in Toscana quasi 2miliardi evasione, serve una tassa unica

TOSCANA – Pagare meno, pagare tutti per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale che in Toscana oggi si aggira intorno ai 2miliardi di euro. 93miliardi a livello nazionale senza contare affitti in nero, lavoro irregolare che fanno esplodere il fenomeno a 205 miliardi di euro di sommerso (secondo Cgia Mestre). Il meccanismo è molto semplice: le imprese e gli autonomi, le partite Iva (6,2 milioni quella attive), sono costrette talvolta ad evadere per sopravvivere a causa dell’elevatissima pressione fiscale provocando in maniera indiretta ed involontaria un danno che ricade su tutta la comunità che incassa decisamente molto meno rispetto alle previsioni. <<Ma se questa tassa fosse sensibilmente più bassa, sia per imprese e famiglie, diciamo tra il 20% ed il 23%? E se fosse unica per tutti? Probabilmente – spiega Massimo Mallegni, vice coordinatore vicario di Forza Italia in Toscana – avremo una evasione decisamente minore perché la convenienza a non pagare le tasse e rispettare l’impegno verso lo Stato verrebbe meno. La proposta di Forza Italia e del centro destra è determinante: applicheremo, una volta al Governo e sono sicuro che sarà una manovra sostenuta da tutti, non solo dal centro destra, una tassa unica, uguale per tutti, la flat tax, la tassa piatta: imprese e famiglie verseranno tra il 20% ed il 23% rispetto a quello guadagnano. Una misura choc che ci permetterà di abolire la tassa sulla prima auto, sulle donazioni e sulle successioni>>.

Mallegni prosegue: <<Oggi la pressione fiscale italiana è tra le più alte ed insostenibili del mondo. Le imprese chiedono una pressione fiscale accettabile e sostenibile. L’evasione è diventata una necessità per molte imprese, per i piccoli artigiani, per le partite Iva che sono costrette a scegliere se versare le tasse oppure fare mangiare la famiglia o pagare gli stipendi. E’ chiaro che dovranno essere inasprite le pene per gli evasori. Evadere – puntualizza – non dovrà più essere conveniente per nessuno>>.

Mallegni è fiducioso: <<I governi Berlusconi sono stati gli unici ad aver abbassato la pressione fiscale fino al 39%. – conclude – La riduzione delle tasse è in cima alla lista delle richieste delle imprese e dei nostri imprenditori. E’ questo il punto da cui iniziare per rimettere in moto il paese, gli investimenti ed i consumi. Chi oggi propone ancora nuove tasse o inventa nuovi schemi di tassazione è lontano dalla realtà. Non dobbiamo complicare, ma semplificare. L’economia. E la vita di imprese e cittadini>>.