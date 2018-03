Mallegni scrive al prefetto di Lucca: ‘Alt ad ogni decisione su accoglienza nuovi profughi’

ROMA – Stop ai progetti di accoglienza in provincia di Lucca, ed in particolare nel Comune di Pietrasanta dove fino ad oggi l’amministrazione è riuscita ad evitarne l’arrivo, fino a che non si sarà insediato il nuovo governo. Lo ha scritto in una lettera inviata al Prefetto di Lucca, Maria Laura Simonetti e al Commissario Prefettizio del Comune di Pietrasanta, Giuseppe Priolo. Prima da sindaco e poi da neo eletto Senatore della Repubblica Mallegni ha sempre manifestato la sua assoluta contrarietà all’accoglienza di profughi anche alla luce della situazione sociale del paese e alle difficoltà crescenti delle famiglie. Durissime le sue prese di posizione contro i bandi per l’accoglienza che nella sola provincia di Lucca hanno stanziato nell’ultimo anno 43milioni di euro. “L’azione del governo degli ultimi anni – sostiene Mallegni – è stata poco rispettosa ed attenta delle problematiche sociali già presenti sul territorio. Nelle prossime settimane un nuovo governo si insedierà alla guida del Paese rispettoso dell’esito elettorale dello scorso 4 marzo 2018. Vi prego di non assumere decisioni che potrebbero essere non modificabili circa l’accoglienza di richiedenti asilo sul territorio della provincia di Lucca e con particolare riferimento al Comune di Pietrasanta da me presieduto fino allo scorso 13 settembre 2018. Tutto ciò andrebbe in netto contrasto con una posizione politica espressa da una maggioranza eletta dal comune di Pietrasanta e dal punto di vista, sul tema, di un senatore eletto con sistema maggioritario nel collegio uninominale che comprende la provincia di Lucca e Massa Carrara”. Mallegni chiude la lettera inviata al Prefetto e al Commissario spiegando che la posizione sull’accoglienza dell’Italia “cambierà diametralmente l’approccio alla gestione dei flussi migratori”.