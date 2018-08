Mallegni presenta un emendamento sullo smaltimento dei fanghi di depurazione delle acque reflue

PIETRASANTA – Il Senatore Massimo Mallegni presenta un emendamento per consentire lo smaltimento a condizione che non contengano sostanze pericolose. “Il Senato – spiega Mallegni, eletto in Toscana – ha approvato l’ordine del giorno relativo ad emendamento per consentire lo smaltimento dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane a condizioni che non contengano sostanze pericolose in concentrazione tali da conferire agli stessi una o più caratteristiche di pericolosità così come previsto dalla norma. E’ un fatto importantissimo – analizza ancora il vice presidente del gruppo di Forza Italia a Palazzo Madama – che con il recepimento del Governo potrà mettere in condizione aziende come Gaia Spa di avere in tempi brevi un decreto del governo che prende atto della decisione del Senato di questa mattina e che l’aula del senato l’abbia approvata”.