Mallegni: ‘Porteremo a Pietrasanta i croceristi’

PIETRASANTA – «A Pietrasanta arriveranno anche i croceristi. E non solo per uno spot. Visiteranno i musei cittadini e saranno accompagnati, mano nella mano, alla scoperta della storia, dell’arte, dell’artigianato, della cultura e delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Una sorta di mini-tour tra una città d’arte e l’altra in Toscana per inserire Pietrasanta in un circuito che fino ad oggi la escludeva».

Se ne sta occupando Massimo Mallegni, oggi senatore della Repubblica che aveva tessuto la rete di rapporti vista anche l’amicizia con il sindaco di La Spezia: «già in passato abbiamo fatto alcuni test portando piccoli gruppi in città di stranieri provenienti dalle navi da crociera attraccate nel golfo di La Spezia. Mi piace portare avanti gli impegni che ci siamo presi con la città e questo è uno di quelli – spiega –. Quel percorso è andato avanti e già nei prossimi mesi raccoglieremo i frutti di questa collaborazione con i tour operator. L’obiettivo è intercettare i turisti stranieri a bordo delle navi da crociera in viaggio nel Mediterraneo e portarli in città anche nei mesi di bassa stagione per sostenere le attività commerciali, la ristorazione, le botteghe».