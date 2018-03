Mallegni non crede alla velocizzazione delle procedure amministrative promessa dalla Regione

LUCCA – «Sono come San Tommaso fin che non vedo non credo»: è il commento di Massimo Mallegni, tre volte sindaco di Pietrasanta e candidato al Senato della Repubblica per il centro destra nel collegio uninominale Toscana 5 (Lucca e Massa Carrara) e capolista per Forza Italia nel listino proporzionale Toscana 1 (Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Firenze) in merito all’impegno della Regione Toscana a velocizzare le procedure amministrative per il riconoscimento degli aumenti degli stipendi e degli arretrati previsti dal contratto nazionale dal mese di marzo firmato da Cgil, Cisl e Uil ma non dai sindacati autonomi Fials e Nursind perché reputato uno spot elettorale. “Purtroppo da queste parti ci siamo abituati. In campagna elettorale si continua a giocare sulla pelle dei lavoratori promettendogli di stabilizzarli quando questo passaggio che poteva già essere stato fatto alla luce delle leggi vigenti. I miracoli avvengono sempre sotto elezione. Chissà come mai. Sarebbe stato più serio. Invece la Regione Toscana a trazione Partito Democratico e Liberi e Uguali ha aspettato alcuni giorni prima del voto per impegnarsi. In ogni caso sono come San Tommaso: finchè non vedo non credo”.