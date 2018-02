Mallegni (Fi): ‘Sull’immigrazione siamo fuori controllo’

PIETRASANTA – “Noi stiamo ospitando clandestini. Solo il 5% può stare nel nostro paese. Il resto deve essere rimpatriato. Con 2,50 euro del pocket money al giorno come pensate che possano vivere? O vengono sfruttati pagando il loro lavoro poche euro al giorno o devono delinquere. In ogni caso danneggiano la nostra comunità e la nostra serenità. Tra chi ha diritto a vivere nel nostro paese c’è anche Mohamed che vive qui da anni e si è guadagnato il diritto a stare qui. E’ arrivato da regolare. Non da clandestino. L’Italia deve tornare ad essere un paese serio”: è il commento di Massimo Mallegni candidato per il centro destra nel collegio uninominale Toscana 5 che comprende Lucca e Massa Carrara e capolista per Forza Italia nel listino proporzionale Toscana 1 che comprende Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Firenze in occasione di un incontro con i cittadini nella sala Suffredini di Castelnuovo Garfagnana. “Abbiamo una proposta, condivisa da tutto il centro destra, per fermare gli sbarchi, rimpatriare i profughi ed attuare un piano Marshall per l’Africa”.