Mallegni (Fi) risponde a Carmassi e Baccelli (LeU) sulla questione tasse

LUCCA – «Anche i candidati di Leu che criticano la nostra riforma ne beneficeranno. La loro è una posizione ideologica che non tiene conto della realtà del paese e del fatto che le imprese sono stremate e non riescono a pagare le tasse e gli stipendi. Questo è il paese in cui vivono anche loro ma posso capire che non se ne rendano conto. Flat Tax incostituzionale? Sono male informati. La progressività è garantita dall’innalzamento dell’area non tassabile che passerà dagli attuali 8mila euro ai 12mila euro», è la replica ai candidati di Leu, Luca Baccelli e Cecilia Carmassi di Liberi e Uguali del candidato al Senato della Repubblica, Massimo Mallegni.

«Sfatiamo il cattivo mito che la flat tax, la tassa unica per tutti al 23% sia un regalo ai ricchi: se pagano stipendi e pagano le tasse, a volte con enorme fatica in entrambi i casi, si chiamano imprenditori. Imprenditore sono anche piccoli artigiani, partite Iva, commercianti. Pagare meno e pagare tutti chiarisce un altro concetto: l’elusione e l’evasione non sarà più conveniente per nessuno. Il gettito per le casse degli stato sarà maggiore. Siamo l’unico partito ad aver dimostrato e spiegato dove troveremo le coperture e come lo faremo». Mallegni prende la palla al balzo per fare alcune simulazioni: «un single con un reddito lordo di 30mila euro oggi paga più di 8mila euro di tasse, con la flat tax al 23% andrà a pagare quasi 2mila 500 euro in meno. Una famiglia con bi-reddito invece, due figli a carico, un neonato ed uno con più di 3 anni, con un reddito lordo di 30mila euro avrebbe un tagli di quasi 1.900 euro all’anno. Poco? Un conto è averli in tasca, un conto pagare le tasse».