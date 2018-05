Mallegni (Fi): ‘Norma privacy bloccata da commissione speciale per evitare sanzioni più pesanti’

ROMA – «Abbiamo bloccato in commissione speciale, di cui faccio parte, l’entrata in vigore della normativa sulla privacy. Il governo uscente aveva trasmesso solo pochi giorni fa il testo del decreto sulla privacy quando era in giacenza dal 2016. Si sono rimpallati la responsabilità anche su questa normativa che oggi sta scombussolando la vita ad imprese e professionisti. La norma che doveva essere licenziata dal Governo prevedeva sanzioni più pesanti ed una platea di applicazione della norma ancora più vasta di quella prevista dalla normativa europea. Il governo italiano in Europa non ha mosso un dito»: è quanto ha detto il Senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni in occasione della 21esima edizione del convegno nazionale dell’Istituto Nazionale Tributaristi al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago. Nella seduta di mercoledì 23 maggio infatti dopo la relazione del senatore Giacomo Caliendo sul decreto legislativo di adeguamento al regolamento europeo sulla privacy, la commissione aveva deciso di concordare con il relatore sulla necessità di un ulteriore approfondimento del decreto. A tal fine la Commissione, anche su proposta di Forza Italia, aveva deciso di svolgere alcune audizioni che si terranno nelle prossime sedute.