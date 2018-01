Mallegni (Fi) lancia la sua candidatura al Senato di fronte al carcere ‘San Giorgio’ e mette territorio e cittadini al primo posto

LUCCA – Ha scelto il piazzale antistante il carcere di San Giorgio a Lucca, il candidato al senato Massimo Mallegni, in quota a Forza Italia.

Massimo Mallegni venne arrestato, come lui stesso ricorda, il 31 gennaio 2006 e, adesso, il 31 gennaio 2018, inizia una nuova avventura politica da uomo libero. «Come oggi – dice – nel 2006 entravo da quel portone senza sapere di cosa avrei dovuto rispondere. Quella che molti hanno ritenuto essere la fine della mia vita politica, invece, è stata la presa di coscienza di quello che c’è all’esterno, al quale ho guardato con ancora più entusiasmo. E oggi, nello stesso giorno di allora, apro un nuovo capitolo della mia vita politica per impegnarmi ancora di più nel rendere migliore quell’esterno».

Gli obiettivi che l’ex sindaco di Pietrasanta si pone come futuro senatore sono legati al territorio «che per me è primario: intendo portare a Roma la mia esperienza sul territorio che è la cosa che so fare meglio». Altro tema ‘caldo’ è quello della diminuzione delle tasse: «ritengo fondamentale puntare su una diminuzione sostanziale della pressione fiscale, come d’altronde ho fatto a Pietrasanta nel periodo in cui sono stato sindaco».

Fondamentale è il rapporto con i cittadini: «I programmi si devono fare su basi concrete e per fare questo è necessario avere contatti con i cittadini e non ricordarsi di loro due giorni prima delle elezioni. Si deve conoscere la realtà e questo può accadere solo attraverso il costante contatto con la gente».

Non può mancare, ovviamente, un capitolo sulla giustizia, tema che a Mallegni sta certamente caro: «L’esperienza che ho fatto mi ha fatto maturare la convinzione che la carcerazione preventiva è uno strumento che va utilizzato solo quando è realmente necessario e non in maniera diffusa come sta accadendo adesso. Inoltre, ritengo che la Magistratura debba avere gli strumenti con i quali lavorare: in sostanza vi devono essere più magistrati». Per quanto riguarda le carceri, queste devono essere utilizzate meglio, anche come spazi fisici: «Due terzi di ‘San Giorgio’ è chiuso perché inagibile e questo lo rende di difficile gestione. Ritengo fondamentale che vengano effettuati lavori che rimettano le carceri italiane in sesto».

L’intenzione di Mallegni è quella di coprire tutti i 50 comuni che compongono il collegio nel quale è candidato: «questo è importante – dice – per far tornare Forza Italia al centro della politica anche in questo territorio. Sono convinto che in vista delle Regionali, Lucca e Massa potranno avere un ruolo centrale per scardinare il dominio rosso della regione». E dice di volersi concentrare in particolare sulla Media Valle e Garfagnana, territorio di riferimento del suo principale competitor, il senatore uscente Andrea Marcucci, candidato dal Pd.

Sull’immigrazione ha le idee chiare: tutti coloro che vivono in Italia da 5 o più anni hanno diritto ad essere trattati in maniera dignitosa e aiutati a vivere dignitosamente. Questo significa che anche le case di edilizia popolare vanno assegnate non solo agli italiani, ma anche a chi vive e lavora in Italia, pur provenendo da altri Paesi. Diverso invece quello che si deve fare nei confronti dei richiedenti asilo: «Voglio letteralmente ‘invadere’ l’Africa – afferma – ma non con le armi, con la solidarietà, con il lavoro, con gli investimenti e con le infrastrutture: solo in questo modo si potrà fare qualcosa di concreto per questi popoli».