Mallegni (Fi) incontra i commercianti di Torre del Lago

VIAREGGIO – Massimo Mallegni dai commercianti di Torre del Lago. Al centro dell’incontro promosso da Athos Pastechi con l’associazione TorreViva le tante criticità con cui i commercianti e residenti convivono ormai da troppo tempo raccolte nei 10 punti presentati al tre volte sindaco di Pietrasanta, oggi in corsa per il Senato della Repubblica per il centro destra nel collegio uninominale Toscana 5 (Lucca e Massa Carrara) e al proporzionale nel collegio Toscana 1 (Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Firenze). Tra i temi anche il Parco Naturale di Migliarino San Rossore a “cavallo tra due province”: “Il Parco Naturale – ha spiegato Mallegni – deve essere vissuto come un elemento di sviluppo del territorio e non di chiusura nei suoi confronti. Serve equilibrio per non penalizzare imprese, turismo e commercio che stanno già vivendo una prolungata fase di difficoltà e tutelare l’ecosistema. Oggi la situazione attuale è di squilibrio”. Mallegni ha parlato anche della necessità di “fondere insieme le Fondazioni Versiliana e Pucciniano e costruire una programmazione ed una promozione unica che comprenda anche Villa Bertelli a Forte dei Marmi per ottimizzare risorse le economiche”.