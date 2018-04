Mallegni: ‘Dite no alla Società della Salute. E’ solo un carrozzone mangiasoldi’

LUCCA – «Dite di no alla società della salute per la Piana di Lucca. E’ un altro carrozzone divora denaro pubblico»: il messaggio, chiaro e diretto come sempre, arriva dal senatore, Massimo Mallegni.

Il Mallegni sindaco di Pietrasanta è stato, insieme al sindaco di Viareggio, l’artefice della chiusura della società della salute in Versilia colpevole di aver prodotto solo poltrone e zero risultati. Nella Piana di Lucca l’avvio è previsto per il 2019. «La Società della Salute è solo un costo per la comunità – sentenzia –. Nonostante il disastro della riforma sanitaria la Regione Toscana continua a moltiplicare scatole cinesi e poltrone. La Società della Salute ha un direttore, che ha un costo, un collegio, figure professionali che pagherà la collettività per una struttura che ha dimostrato non portare nessun beneficio per attività che i comuni stanno svolgendo regolarmente con il loro personale e le risorse interne. E’ sufficiente una convenzione così come faremo in Versilia tornando all’origine. La Società della Salute non favorisce l’integrazione tra sistema sanitario e socio assistenziale ma solo gli interessi della politica».

Mallegni entra nel dettaglio dell’esperienza versiliese: «In cinque anni, nella sola Versilia, la Regione Toscana ha speso 2,5 milioni di euro per il solo funzionamento: risorse che avrebbe invece potuto investire nei servizi sanitari, in una migliore organizzazione delle liste di attesa, nella salute piuttosto che nella burocrazia e nelle poltrone».

Sulla sanità Mallegni sta portando avanti una battaglia senza quartiere: «la Regione Toscana avrebbe dovuto stabilizzare i 500 precari che ha, in pieno rispetto della legge Madia, invece continua a foraggiare le cooperative ed utilizzare l’Estar, altra scatola divora denaro. La Società della Salute è solo un altro pezzo del fallimento della riorganizzazione della nostra sanità».