Mallegni a Montecarlo per dare lo sprint alla campagna elettorale con Mugnai e Carrara

MONTECARLO – Mallegni-Mugnai-Carrara danno lo sprint alla campagna di Forza Italia. In 250 alla Fattoria il Poggio, a Montecarlo (Lu), hanno partecipato giovedì 8 febbraio alla cena di sostegno in vista delle elezioni del 4 marzo dove Massimo Mallegni, tre volte sindaco di Pietrasanta, corre per il Senato (nel collegio uninominale Toscana 5 che comprende Lucca e Massa Carrara e capolista nel listino proporzionale Toscana 1 che comprende Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Firenze), Stefano Mugnai per la Camera dei Deputati (Collegio 3 e Collegio 4) e Maurizio Carrara per l’uninominale della Camera dei Deputati (Collegio Pistoia 6 e Collegio 1 che comprende Massa Carrara, Lucca, Prato e Pistoia). L’evento, una prova di forza e radicamento sul territorio del movimento di Silvio Berlusconi ed organizzato dai giovani di Forza Italia coordinate da Matteo Scannerini e dal coordinatore provinciale Maurizio Marchetti, si è aperto con il ricordo di Altero Matteoli: nessun minuto di silenzio, solo un grande applauso così come gli sarebbe piaciuto. “Votando Forza Italia – ha spiegato Mallegni – sceglie di votare per i propri interessi che sono meno tasse, più sicurezza ed occupazione, meno stato, meno burocrazia, città con più decoro e stop all’immigrazione: “Forza Italia è l’unico movimento, in Toscana, che si è profondamente rinnovato: il 99% dei candidati, sia al Senato che alla Camera, non lo è mai stato. I nostri candidati sono espressione del territorio e non sono stati paracadutati da un’altra provincia o regione per ottenere un seggio. Noi siamo tutti i santi giorni in mezzo alla gente. Ora serve impegno e responsabilità da parte di tutti perché il vento soffia a nostro favore”. Ed ancora: “chi stasera è qui deve avere la certezza di tornare a casa in completa sicurezza. In questi anni l’abbiamo minata aprendo all’immigrazione fuori controllo, disinvestendo in sicurezza, depenalizzando i reati come il furto in appartamento. Noi siamo per la legittima difesa e per la tutela della proprietà privata”. Ha rinnovato la sfida al centro sinistra in lucchesia ed in Toscana il coordinatore regionale, Stefano Mugnai: “Se vinciamo le politiche – ha spiegato – avremo un effetto trascinamento per le città che a giugno andranno al voto come Siena, Pisa e Massa dove ce la giocheremo. Ed anche la Regione Toscana diventerà contendibile. Fino a qualche anno fa questo era uno scenario impensabile. Per anni – ha ricordato – abbiamo giocato per contenere la sconfitta. Oggi giochiamo per vincere. Nessun partito o movimento ha messo in campo la qualità, la competenza e l’esperienza che hanno i nostri candidati. Siamo ad un metro dalla storia”.