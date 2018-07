M5Stelle Seravezza su scuola a Ripa: casualità o volontà politica?

SERAVEZZA – <<In questi giorni a Seravezza c’è gran fermento per la decisione di spostare le scuole elementari Frediani a Ripa a seguito dell’inagibilità dell’edificio posto nel capoluogo.

Come Movimento 5 Stelle crediamo ci sia stata inerzia da parte dell’amministrazione: i risultati li avevano almeno dal 20 di giugno e la riunione con i genitori c’è stata soltanto un mese dopo, tra l’altro prospettando già la soluzione: come al solito la partecipazione per la giunta Tarabella è prendere atto delle loro decisioni.

Fermo restando che la scuola non deve essere spostata dal capoluogo sono le tempistiche che ci lasciano perplessi, perché aspettare un mese per fare partecipe la popolazione, forse per evitare che si trovasse una soluzione alternativa? Sembra infatti che così si “salverebbe” la scuola di Ripa che già da tempo è in difficoltà e su cui invece erano stati fatti molti investimenti, a partire dalla ristrutturazione della mensa.

Ma a quale prezzo? E’ chiaro a tutti che spostare la scuola vuol dire chiedere un ulteriore sacrificio alle famiglie e ai bambini, in particolare quelli delle frazioni montane, costretti ad alzarsi ancora prima per poter prendere il pulmino.

Per non parlare del colpo alle attività commerciali e soprattutto del ruolo che una scuola ha nell’identità di un paese, ma questa non sembra una priorità delle amministrazioni di centrosinistra: sotto il loro governo sono state chiuse le elementari ad Azzano e Querceta centro, la sezione delle medie nel capoluogo ed adesso sembra il turno delle elementari>>.

M5S Seravezza