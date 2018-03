M5S su sanità: Quartini risponde alla Saccardi sulle donazioni di plasma

FIRENZE – <<Ad inizio anno avevo riassunto alcune inquietanti dinamiche del sistema trasfusionale toscano interrogato la Giunta a riguardo. La risposta dell’Assessora Saccardi conferma a pieno quanto temevamo, ma almeno siamo felici di apprendere che, solo a seguito della nostra interrogazione, le donatrici nullipare toscane siano tornate a poter donare plasma per uso clinico, anziché, come avveniva prima in molti centri trasfusionali, vedere il loro plasma spedito di default all’azienda convenzionata. Azienda che in Toscana è la Kedrion S.p.a. di Lucca, di cui è Presidente Paolo Marcucci, fratello del Senatore PD, Andrea, a sua volta nel CdA aziendale>> così commenta Andrea Quartini, consigliere regionale M5S.

<<La risposta dell’assessora alla sanità regionale conferma i nostri sospetti: la Regione Toscana è intenzionata a non avvalersi più del plasma donato per un diretto uso clinico, ma a utilizzare solo quello riacquistato (dopo trattamento industriale) da Kedrion. Operazione che comporta un aggravio di spesa quantificato nella risposta di Saccardi in 210 euro in più per ogni sacca di plasma trasfuso. E dato che ogni anno in Toscana si trasfondono circa 6500 unità, l’operazione ci costerebbe a regime 1.360.000 euro in più a bilancio, visto che rimarrebbe immutata a carico della Regione la spesa di fondo, in termini di strutture e personale, per raccolta e lavorazione iniziale” prosegue il consigliere regionale M5S.

Un bel colpo visto che al momento è impossibile bandire una gara per diminuire il costo di tale acquisto, magari grazie ad un’azienda concorrente, dato si sta definendo in questi giorni il capitolato tecnico della gara per la lavorazione del plasma, di cui Regione Toscana è capofila. Una gara che vede in prima linea di nuovo Kedrion, da poco finita nel mirino dell’antitrust per il modo in cui si era aggiudicata un’identica gara multiregionale di cui era capofila un’altra Regione “rossa”: l’Emilia Romagna>> sottolinea Quartini.

<<Perché la Regione Toscana è pronta a spendere i nostri soldi per rimpiazzare il plasma donato col plasma industriale?” si chiede il Cinque Stelle “Lasciando stare i nostri sospetti, ufficialmente perché l’Assessora Saccardi lo ritiene più sicuro. Pur essendo laureata in giurisprudenza, evidentemente ne sa più del Centro Nazionale Sangue e della Società Internazionale sulla Trasfusione di Emocomponenti – commenta ironico -. Ad esempio Saccardi ci spiega che, secondo uno studio del 2015, col plasma industriale si ridurrebbero da 0,92 a 0,12 ogni 1000 unità le reazioni avverse di ogni grado: ovvero, con 6500 unità trasfuse all’anno in Toscano, 5 reazioni in meno all’anno! Peccato però che tali reazioni non comportano, come scrive l’Assessora, “il ricovero in rianimazione”, ma al più febbricola e lieve eritema transitorio (Tabella 9 dello stesso studio citato)>>.

<<A titolo di paragone – evidenzia Quartini – ricordiamo che con una sala di emodinamica a Cecina e Piombino, che Saccardi ha ribadito in questi giorni di non volere , si potrebbero prevenire decine di morti per infarto cardiaco ogni anno.

Eppure le evidenze della letteratura medica ritengono il plasma industriale al limite vantaggioso solo per indicazioni molto particolari – precisa Quartini, medico e consigliere regionale M5S in Commissione Sanità -. E infatti l’Assessora Saccardi non ha trovato di meglio per supportare le sue argomentazioni che ricitare il lavoro sull’uso nella chirurgia dei trapianti di fegato già citato nella nostra interrogazione, ma che giustifica meno del 5% dell’uso toscano.

Questo scellerato disegno (riacquistare da un privato, pagandolo il massimo prezzo possibile, ciò che sarebbe già pronto all’uso) ha “casualmente” trovato agevolazione dall’esito della gara con cui la Regione si è garantita la fornitura delle sacche dove si raccoglie il plasma. Il capitolato tecnico non ha “casualmente” inserito come requisito essenziale la possibilità di essere trasfuse direttamente e la commissione giudicatrice non si è “casualmente” accorta della dimenticanza>>.

<<Ora la Regione, realizzato il pasticcio e poco convinta delle sue ragioni (visti i numerosi articoli sulla stampa locale che denunciavano la carenza di plasma per uso clinico nei servizi trasfusionali) ha pensato, in barba ad ogni regola della concorrenza, di rinegoziare con l’aggiudicatario della gara parte della fornitura, ad un prezzo maggiorato di 5 euro a sacca, rischiando pure il ricorso da parte delle Ditte perdenti, che magari quella tipologia di sacca la potevano offrire a prezzo inferiore. E la Regione nemmeno pensa a rivalersi sui responsabili di queste negligenze! Così come ha evitato di rigettare la fornitura originaria durante il periodo di prova>> conclude il cinquestelle.