M5S: lunedì un incontro al Dopolavoro ferroviario sul Civitali-Paladini

LUCCA – Il Movimento 5 Stelle organizza un incontro sul Civitali-Paladini che si terrà lunedì 2 luglio dalle 21,15 presso il Dopolavoro Ferroviario di Lucca in viale Camillo Benso, 128 (davanti la Questura).

L’esplosione dell’emergenza sismica che si è avuta a fine anno scolastico nel complesso di Via San Nicolao.

I lavori per 900mila euro terminati appena nel 2015. L’ipotesi di trasferire per vari anni la scuola in prefabbricati. Sono tutte problematiche che presentano vari punti critici, da condividere e chiarire, invece tutto appare esser stato deciso in segrete stanze.

Come cittadini lucchesi siamo consapevoli delle numerose criticità che l’edilizia scolastica sta attraversando, il fatto stesso che comune e provincia chiedano finanziamenti per l’adeguamento sismico di decine di scuole ci pone davanti ad un problema serio e di non semplice soluzione. Segno di una situazione che anni di malgoverno hanno fatto incancrenire e che adesso si cerca di risolvere con improvvise emergenze, con aumento di costi e difficile pianificazione.

Queste considerazioni hanno spinto il M5S di Lucca a indire un incontro pubblico ove possano esser portati a conoscenza dei cittadini, alunni, genitori e personale scolastico i documenti sinora acquisiti, le notizie sinora pervenute.

Incontro ove si possano prospettare delle possibili soluzioni e si decida una via d’azione per le prossime settimane e mesi.

Invitiamo tutti i cittadini lucchesi, le persone interessate a partecipare all’incontro. Speriamo che l’invito a partecipare sia accolto anche da figure istituzionali che possano aiutare a chiarire i termini della questione e possano dare esaurienti spiegazioni.

M5S Lucca