M5S Capannori: ‘E’ iniziata la campagna elettorale del Sindaco-Presidente?’

CAPANNORI – Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle di Capannori prende atto che il Comune di Capannori (quello delle eccellenze) ha impegnato la somma di circa 15mila euro per le attività di comunicazione da svolgere entro il 31.12.2018 che prevedono, come da atti amministrativi ufficiali:

a) realizzazione di un programma di informazione e approfondimento giornalistico su Capannori di n. 16 puntate, della durata di 20 minuti, da mandare in onda nel periodo maggio – giugno e settembre – dicembre con format, orario e titolo da concordare;

b) n. 2 speciali, durata 20 min. con approfondimenti su eventi ed iniziative in programma per le festività di dicembre;

c) n. 5 puntate “zoom”, su argomenti di approfondimento giornalistico della durata di 12 minuti da mandare in onda in fascia di maggiore ascolto, con repliche anche in altre fasce orarie della giornata, in date e con argomenti da definire volta volta insieme all’amministrazione comunale.

Dopo essere riuscito a scontentare tutti, ad arroccarsi nel proprio mondo, distaccandosi dalla realtà fatta di disagio, di degrado e di insicurezza generale, ad un anno dalle prossime elezioni comunali il Sindaco-Presidente cerca di annebbiare la vista dei Cittadini.

Questo è, oggi, il nostro Comune.

Questo modo di amministrare e di gestire le risorse, con il Movimento 5 Stelle alla guida del Comune, non avverrà: sarà nostra intenzione assumere il personale necessario per invertire la rotta sulla quale stiamo navigando: 30 persone (15 vigili e 15 operai) per ridare al territorio quella attenzione e quel controllo che si sono persi.

Stia tranquillo il Sindaco-Presidente, i soldi li abbiamo già individuati perché mentre lui si affanna tanto per essere presente in ogni pubblicazione ed in ogni luogo noi abbiamo studiato le carte e visto che tra il 2018-2019 sono pensionabili 30-35 dipendenti: queste somme le investiremo sul personale che effettivamente serve ovvero i vigili e gli operai.

Questa notizia non farà dormire sonni tranquilli alla cooperativa che per conto del Comune svolge il servizio del Cantoniere di Paese, è giunta l’ora di dirlo in modo chiaro e netto: il territorio comunale appartiene ai Cittadini ed il Comune deve dare risposte, non soltanto affidare appalti.

Ma poi, gli appalti, vanno solo in una direzione???

Ovviamente vi diranno che va tutto bene così e che quanto noi proponiamo non è realizzabile, il solito ritornello di chi sta perdendo il “potere” accumulato in anni di distanza dalla Cittadinanza.

Il 4 Dicembre ed il 4 Marzo sono le date scolpite sul calendario a ricordarlo e, come dice il detto, non c’è due senta tre.

Movimento 5 Stelle

Gruppo Consiliare di Capannori