M5S Capannori: ‘Ascit: 1.100 Aziende hanno diritto al rimborso tariffa rifiuti dal 2013 al 2016’

CAPANNORI – Il Movimento 5 Stelle di Capannori informa le aziende che hanno i bidoni della raccolta indifferenziata che potranno ottenere il rimborso inerente alla parte variabile della Tariffa rifiuti puntuale fin dalla sua attivazione ovvero dall’anno 2013 ed anche per gli anni successivi 2014, 2015 e 2016; per sapere come fare è sufficiente richiedere informazioni inviando una e-mail all’indirizzo consiglieri@nullcapannori5stelle.it.

Gli amministratori, i consulenti legali e commerciali delle Aziende verranno messi a conoscenza delle sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca che certificano quanto da noi affermato e sostenuto.

Ricordiamo infatti che la tariffa rifiuti è formata da 2 componenti, la parte fissa (calcolata sui mq anche per le utenze non domestiche) e la parte variabile (calcolata sul numero degli svuotamenti dei bidoni dell’indifferenziata); accertato che ASCIT non si è attenuta alle disposizioni impartite dal Comune, è stato riconosciuto quasi l’azzeramento di quanto pagato.

Noi facciamo informazione utile sia alla Cittadinanza e sopratutto a chi produce ed investe sul territorio: cose concrete supportate da documenti e non chiacchiere autocelebrative.

Movimento 5 Stelle

Gruppo Consiliare di Capannori