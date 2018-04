M5S Capannori: ‘Alla non presa di posizione di Menesini sull’hangar si aggiunge la non conoscenza di Miccichè’

CAPANNORI – ll Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Capannori prende atto che nella discussione sull’hangar militare di Tassignano si è inserita la Sig.ra Miccichè.

Detto già del NON coraggio del Sindaco Menesini, prendiamo atto della NON conoscenza che l’assessore Miccichè ha manifestato nel suo intervento a mezzo stampa sul progetto militare.

La tanto sbandierata affermazione di lei “quando si amministra non ci si può permettere l’astensione” è soltanto fumo negli occhi per i Cittadini che non conoscono le competenze del Comune, platea alla quale forse appartiene anche l’assessore Micciché che, proprio in virtù del ruolo ricoperto di assessore comunale – e quindi di governo locale – dovrebbe sapere che le installazioni militari sono regolate dal Codice sull’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) che prevede, per il caso che interessa, l’esclusiva competenza del Ministero della difesa (art.322), “non occorre l’accertamento di conformita’ urbanistica” (art.352) e “non occorre titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere del Ministero della difesa” (art.353).

Se poi vogliamo essere più puntuali, basterebbe conoscere l’art.117 comma 1 lettera d) della Costituzione della Repubblica Italiana che prevede l’esclusiva competenza statale in materia di difesa e forze armate.

Si può essere contrari in linea di principio con l’opera, ma se queste sono le norme vigenti, è inutile utilizzare le istituzioni locali come specchietto per le allodole.

Ribadiamo infine che a questa strumentalizzazione noi non ci prestiamo e contestiamo sia nel metodo che nel merito l’Ordine del giorno che la maggioranza ha portato in discussione in Consiglio Comunale.

Movimento 5 Stelle – Gruppo Consiliare di Capannori