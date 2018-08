Luoghi suggestivi e musica d’autore: ecco servita “Musica d’estate – fra torri e bastioni”

LUCCA – Si chiama “Musica d’estate – fra torri e bastioni” la nuova rassegna musicale estiva organizzata dal Circolo Lucca Jazz e dal centro di promozione musicale Animando con il patrocinio del Comune di Lucca e Opera delle Mura. L’iniziativa che durerà fino a settembre nasce con l’obiettivo di unire la musica ad alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio ed è stata presentata questa mattina (lunedì 6 agosto) nel corso di una conferenza stampa nella casermetta San Regolo alla presenza del presidente dell’Opera delle Mura Alessandro Biancalana, del presidente del circolo Lucca Jazz Vittorio Barsotti e da Paolo Citti, presidente di Animando. Era presente anche Elda Carlotti per l’associazione “Il Castello rivive”.

Le fortificazioni lucchesi come le Mura con le cannoniere e i sotterranei, le casermette e piazza del castello di Nozzano rappresentano un’opportunità variegata e affascinante per coniugare il patrimonio storico e artistico con appuntamenti culturali e ricreativi a carattere musicale. “Musica d’estate – fra torri e bastioni” intende tradurre, in una forma ampia e partecipativa, un’idea creativa in grado di valorizzare non solo talentuosi e giovani musicisti, ma anche luoghi caratteristici e unici come le Mura urbane e il Castello di Nozzano. I concerti in programma vedranno la partecipazione di gruppi musicali già affermati ma anche di valenti musicisti emergenti che avranno dunque la possibilità di farsi conoscere.

Per gli appuntamenti a tema jazz parteciperanno, tra gli altri, il trio di Andrea Garibaldi con Cristiano Telolli al sax e “Ciampi in Jazz” con il Quartetto di Livorno. Nel complesso il programma propone concerti significativi e originali attraverso musica di qualità e interpretazioni di alto livello.

Per quanto riguarda la musica classica o colta tra i vari appuntamenti il pubblico avrà l’opportunità di apprezzare la Francigena Chamber Orchestra che eseguirà brani famosi di grandi autori durante il concerto dal titolo “Musical Pops” e la serata “Faber per Tenco” che racconta in musica l’amicizia tra questi due artisti che hanno segnato la storia musicale del nostro Paese e non solo.

Il programma di concerti prevede: l’11 agosto “Duo in rosa” dalle ore 21.30 alla Rocca di Nozzano Castello con Linda Guidi alla chitarra e Lisa Luperini alla voce; il 16 agosto appuntamento con “Andrea Garibaldi trio – feat Renzi Cristiano Telloli” alle ore 21.30 alla Casermetta San Paolino (Mura Urbane): ad esibirsi saranno Andrea Garibaldi al piano, Renzo Cristiano Telloli al clarinetto e sax e Vladimir Carboni alla batteria. Alla casermetta San Paolini si terrà anche il concerto del 7 settembre dal titolo “I ruggenti anni ’20 – Nella Repubblica di Weimar” alle ore 21.15 e che vedrà sul palco Valentina Ciardelli al contrabbasso, Pierpaolo Romani al clarinetto e Andrea Pennati alla chitarra. Il 15 settembre nei sotterranei del baluardo S. Regolo l’appuntamento è con la serata “Faber per Tenco”, un recital di brani di Fabrizio De Andrè e Luigi Tenco interpretato da un quintetto di archi e piano proposto dal Maestro Silvano Pieruccini, con le voci di Pantaleo Annese e di Effenberg e con la voce narrante di Nicola Fanucchi. “Swing italiano e oltre…” è invece il titolo del concerto in programma il 16 settembre, alle ore 21.15, nella Casermetta San Paolino: sul palco CLJ group feat Daniela Acquaviva, Rossano Giusfredi al piano, Giuseppe Nannini alla tromba, Daniele Micheli al contrabbasso, Lorenzo Fuzica alle percussione e Vittorio Barsotti alla batteria. L’ultimo appuntamento della rassegna è in programma il 20 settembre con “Piero Ciampi in Jazz”, ancora una volta negli spazi della Casermetta San Paolino dove ad esibirsi saranno Andrea Pellegrini al piano, Tony Cattano alla tromba, Nino Pellegrini al contrabbasso e Michele Vannucci alla batteria.