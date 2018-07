L’Unione Comuni Garfagnana presenta il piano dei servizi estivi 2018

GARFAGNANA – La Polizia locale assolve ad una serie di importanti funzioni a tutela dei cittadini e del territorio.

Fra le altre attività devono ricordarsi, oltre alla funzione di Polizia Giudiziaria per le attività delegate dalla Procura della Repubblica, la disciplina del traffico veicolare e il contrasto alle condotte di guida pericolose; il controllo del corretto esercizio delle attività commerciali dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni amministrative; la tutela dei consumatori e il controllo del territorio, sotto i profili del corretto svolgersi delle attività edilizia, di raccolta dei rifiuti, della tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico, storico e culturale.

I Sindaci dell’Unione hanno da tempo intrapreso un percorso di potenziamento e di affinamento del servizio di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale, che l’Ente svolge quale delegato della funzione associata per i Comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Molazzana, Minucciano, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Villa Collemandina e, per il Comune di Vagli Sotto, in convenzione.

Nel corso di questa stagione estiva, al fine di garantire la più ampia e diffusa sicurezza urbana su tutto il vasto territorio di competenza, sono stati incrementati i servizi di prossimità, in particolare nei piccoli paesi.

Viene poi garantito il presidio in occasione delle manifestazioni sportive, religiose e civili e degli eventi pubblici che interesseranno la Valle, in un periodo in cui, come è noto, le procedure autorizzative e i servizi di controllo sono esponenzialmente aumentati.

È quindi previsto un servizio di reperibilità che andrà a coadiuvare l’organizzazione del Centro Intercomunale di Protezione Civile, in tutti i casi di emergenze territoriali e di calamità naturali che dovessero presentarsi.

Contribuiranno significativamente all’ordine pubblico e alla sicurezza del territorio gli intensificati controlli sulle strade (laddove è utilizzato il telelaser, previa debita segnalazione, al fine di garantire il fine di prevenzione e non quello di repressione) e il sistema di videosorveglianza, attivo da alcuni mesi, che, tramite i portali (varchi) posizionati sulle principali vie di accesso alla Garfagnana consente, attraverso l’utilizzo di appositi tablet collegati al sistema, di verificare in tempo reale ed in qualsiasi condizione meteo e di luce, l’assicurazione, la revisione e la proprietà dell’auto.

Il Comandante Gianluigi Bernardi esprime soddisfazione per i livelli raggiunti dal servizio e per la professionalità sempre crescente dimostrata dagli agenti sul campo..