L’Unione Astrofili Lucchesi compie i suoi primi diciotto anni

LUCCA – Fondata il 21 Dicembre 1999, l’Unione Astrofili Lucchesi – U.A.L. ha compiuto quest’anno 18 anni. Tutti i Soci, nuovi e fondatori, si sono ritrovati alla cena degli auguri per festeggiare questo importante traguardo, raggiunto grazie a tutti i nostri sostenitori.

L’Associazione, il cui principale scopo è quello della divulgazione culturale nel campo delle scienze astronomiche, in questi anni è cresciuta molto, svolgendo tante attività pubbliche e per i Soci, che hanno avvicinato molte persone all’Astronomia e hanno dato l’opportunità, anche solo per semplice curiosità, di poter “metter l’occhio al telescopio”.

«Abbiamo infatti portato i nostri telescopi tra la gente – dicono dall’associazione -, in piazza e sulle colline, abbiamo svolto attività didattica nelle scuole della provincia, ci siamo spinti fino alle vette più alte della Garfagnana, dove il cielo è limpido e terso, per i campi astronomici con la partecipazione di astrofili da tutta la regione, fino ad organizzare veri e propri tour per visitare i luoghi della scienza più significativi. Abbiamo portato a Lucca personaggi del calibro di Umberto Guidoni, primo astronauta italiano, Romano Serra, Mario di Martino, Andrea Ferrara, noti ricercatori in svariati campi delle scienze astronomiche. Abbiamo collaborato con molte associazioni astrofile come l’Unione Astrofili Italiani, il Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese, l’Associazione “I.Newton” di Santa Maria a Monte e altre toscane».

«Ringraziamo – concludono – tutti i nostri sostenitori, i Soci fondatori, tutti coloro che in questi anni, partecipando alle nostre attività, hanno fatto crescere l’Associazione, rendendola un “luogo” di scambio di opinioni, curiosità e cultura, per non dimenticare mai di volgere, ogni tanto, uno sguardo al cielo stellato! Tanti Auguri, Unione Astrofili Lucchesi, e per citare qualcuno di nostra conoscenza … “lunga vita e prosperità!” ».

Per contattare l’U.A.L.: Giovanni Fenili, Presidente, al 3398193098, scrivendo una e-mail a info@nullual.lucca.it o tramite fb https://www.facebook.com/groups/ual.lucca/ .