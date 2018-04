Lunedì lezione sui rituali funebri all’Unidel

LUCCA – Lunedì 9 aprile alle ore 16,00 presso palazzo Ducale, nell’ambito delle attività culturali organizzate dall’UNIDEL di Lucca, la prof.ssa Elisabetta Abela terrà una conferenza sui rituali funebri a Lucca dall’antichità al Medio Evo:

La conferenza presenterà un’inedita sintesi sull’evoluzione del rituale funerario a Lucca a partire dall’età antica, fino alla tarda età medievale. Attraverso le recenti indagini archeologiche condotte all’interno del centro storico sarà possibile cogliere gli aspetti peculiari della cura che nel passato veniva riservata ai defunti, ponendo l’attenzione sui cerimoniali, sulle offerte e i corredi funerari , sui diversi tipi di sepolture e le loro modificazioni nel corso dei secoli. Gli ultimi scavi archeologici hanno messo in luce estese aree cimiteriali, in luoghi ben definiti della città antica; ci sono state però in passato epoche in cui tale separazione è stata meno netta. con una sostanziale compresenza tra la comunità dei vivi e lo spazio destinato ai morti, una forte commistione che per noi oggi è difficile da comprendere. Un viaggio affascinante attraverso la storia, trattando di uno degli aspetti più inquietanti ma ineludibili della vita umana.