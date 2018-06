Lunedì la Libertas Lucchese femminile organizza un open day

LUCCA – Open Day lunedì 2 luglio per la Libertas Femminile. Dalle 18 all’impianto dell’Acquedotto si svolgerà un pomeriggio dedicato alle giovani ragazze che si vogliono avvicinare al mondo del calcio Femminile. L’appuntamento è con tutto lo staff dell’unica scuola calcio in rosa della piana di Lucca che sarà lieta di ricevere le nuove rossonere con le proprie famiglie, per far conoscere nel migliore dei modi questo fantastico mondo.

“E’ un momento importante – ha commentato Elena Bruno – per la nostra società e ci auguriamo che tante ragazze vengano allo stadio per conoscere meglio i nostri progetti. Il nostro obbiettivo è quello di far crescere ancora questo importante universo che è il calcio femminile”.