Lunedì chiusura della stagione di prosa dei ‘Rassicurati’ di Montecarlo con Alessandro Benvenuti

MONTECARLO – E’ una stagione di Prosa da record, quella che chiude lunedì 16 aprile con lo spettacolo di Alessandro Benvenuti e il suo “Benvenuti in casa Gori”.

Al Teatro Rassicurati di Montecarlo, è stato anticpato a lunedì, su richiesta dell’artista, lo spettacolo che doveva andare in scena giovedì 19 aprile, alle 21,15, di Ugo Chiti e Alessandro Benvenuti che segna anche la regia, per la produzione Arca Azzurra Teatro.

Benvenuti riporta in scena “Benvenuti in casa Gori”, il primo e il più amato tra i suoi cavalli di battaglia, divenuto celebre anche grazie all’omonima versione cinematografica, che costituisce ormai un classico del teatro in lingua toscana. Il giorno di Natale, la toscanissima famiglia Gori si riunisce attorno al tavolo per il tradizionale pranzo. I commensali non possono fare a meno di ingannare il tempo tirando fuori, tra un crostino e una cucchiaiata di tortellini in brodo, il catalogo dei propri problemi esistenziali; la situazione ovviamente non tarda a precipitare in una velenosa sequela di accuse reciproche e violenti battibecchi. Tra il riemergere di passati rancori, odi e insofferenze più o meno sopite, repentine rappacificazioni, Benvenuti delinea questo tragicomico ritratto familiare, che è surreale sì, ma non troppo.

Il Teatro dei Rassicurati di Montecarlo ha puntato la stagione sulla qualità, con un cartellone realizzato grazie alla positiva sinergia in atto da oltre 10 anni tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, circuito multi disciplinare di teatro, danza e musica, e il Comune di Montecarlo. Per la stagione 2018 i due enti, in collaborazione con l’associazione And Or margini creativi, hanno realizzato un programma incentrato sulla drammaturgia contemporanea, con interpreti di fama e proposte di teatro contemporaneo e musicale. “E il pubblico ha premiato queste scelte – sottolineano ad And Or margini creativi – con una stagione da record che ha visto quasi sempre gli spettacoli al sold out e il 66% dei posti venduti in abbonamento”. Una stagione da incornicare quindi per il Rassicurati.