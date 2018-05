Lunedì a LuccaLibri si presenta il libro ‘I destini dei bambini zingari’

LUCCA – Lunedì 21 maggio, alle 17.30 presso la libreria LuccaLibri, viale regina Margherita 113, a cura dell’ISREC Lucca, si terrà la presentazione del libro “I destini dei bambini zingari” di Eva Justin, edizione italiana a cura di Luca Bravi. Il testo presenta la tesi di laurea di Eva Justin, giovane antropologa tedesca che si dedicò agli studi razziali sulla categoria “zingari” nella Germania nazista. La sua tesi voleva dimostrare che includere i bambini rom e sinti nella società tedesca attraverso lo strumento della pedagogia e dell’educazione rappresentava un dispendio di risorse da parte dello Stato. La tesi fu discussa alla fine del 1943 e nel maggio del 1944 le bambine ed i bambini sinti e rom dell’orfanotrofio di Muflingen – le cavie su cui la Justin aveva lavorato – furono prelevati e portati ad Auschwitz-Birkenau, dove furono eliminati. Il volume offre per la prima volta un percorso lineare delle teorizzazioni sugli “zingari” tra passato e presente: gli stereotipi non sono stati distrutti e in molti casi hanno influenzato le politiche d’inclusione che oggi sono attuate in Italia e in Europa. Ne discuteranno Luca Bravi, docente a contratto presso l’Università di Firenze, curatore del libro e Armando Sestani, vice-presidente ISREC Lucca.