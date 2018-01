Lunedì 22 allo Sky Stone & Songs, Sfera Ebbasta presenta “Rock$tar”

LUCCA – Nuovo disco e nuovo appuntamento a Lucca per uno dei rapper più amati dai giovanissimi:

Sfera Ebbasta che sarà allo Sky Stone & Songs, lunedì 22 gennaio a partire dalle 18:30 per

incontrare i suoi fans e presentare ‘Rock$tar’.

Dopo il successo, lunedì scorso, dell’instore con Nitro – al quale hanno partecipato oltre 300

fans – adesso è la volta di Sfera Ebbasta, che manca dalle scene hip hop dal 2016, quando fu protagonista di un altro incontro sempre allo Sky Stone.



‘Rock$tar’ è il nuovo album di Sfera Ebbasta, che, come lui stesso dice, è il riassunto di un

cambiamento che il rapper vuole raccontare attraverso le sue canzoni: il disco precedente –

che portava il suo nome – infatti raccontava la sua vita passata, quella di un bravo ragazzo che

cresce tra persone poco raccomandabili, in un posto poco raccomandabile. ‘Rock$tar’, invece,

parla del successo, dello stesso ragazzo che ce l’ha fatta. Non solo è uscito da quel quartiere,

ma lo ha fatto sfondando nella musica e nella vita.



Prodotto interamente da Charlie Charles – storico collaboratore del rapper – l’album si

compone di 11 tracce che parlano di soldi, di donne, di successo, ma non manca quel

retrogusto che viene da un passato sicuramente difficile.

Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, classe 1992, è originario di Cinisello Balsamo.

Insieme a Charlie Charles – suo produttore e amico di sempre – esordisce nel 2015 con il

primo disco “dvr”, scalando le classifiche digitali fino a raggiungere il primo posto sulla

classifica di iTunes: un caso più unico che raro per un disco disponibile in free-download gi

nei mesi precedenti e che apre le porte della major Universal al giovane rapper.



Sfera Ebbasta è soprannominato “Trap King” per il nuovo genere musicale che caratterizza i

suoi brani, in breve, diventa il rapper emergente da tenere d’occhio.



Dal 2015, Sfera Ebbasta, assieme a Charlie Charles, fanno parte del roster artistico di Roccia

Musica, la factory indipendente specializzata in musica rap, fondata da Marracash insieme

a Shablo.

