Lunedì 18 incontro sulla sanità lucchese con il Movimento 5 Stelle di Lucca

LUCCA – Il Movimento 5 Stelle di Lucca annuncia, che i Comitati Sanità Lucchesi hanno accettato l’invito, che avevamo loro rivolto, per un incontro informativo sulla Sanità Lucchese.

L’incontro si terrà lunedì 18 giugno dalle 21,15 presso il Dopolavoro Ferroviario di Lucca, in viale Camillo Benso, 128

Come cittadini lucchesi siamo consapevoli delle numerose criticità che la sanità lucchese sta affrontando, criticità che si sono accentuate con l’entrata in funzione dell’Ospedale San Luca. I comitati Sanità sin dall’inizio si erano opposti a questo spreco di denaro e risorse, in questo affiancati anche dal M5S ed altri partiti, ma nulla è stato possibile davanti alla caparbietà della regione, sorda e lontana dal cittadino.

Adesso dopo qualche anno di malfunzionamento, di costi eccessivi, possiamo ben dire che avevamo ragione, che il modello va rivisto, che la popolazione della piana di Lucca è affidata a strutture sanitarie insufficienti, con liste di attesa devastanti, costretta a migrare a Pisa o stranamente in Garfagnana.

Riteniamo che gli interventi dei Comitati Sanità Lucchesi possano mettere in chiaro questi deficit ed aiutarci a proporre soluzioni possibili, in primis il mantenimento a scopo sanitario dell’area del Campo di Marte, evitando il ricorso a strutture private e potenziando il Servizio Sanitario Regionale.

Invitiamo i cittadini lucchesi a partecipare all’incontro, che sarà seguito da un dibattito che permetterà ad ognuno di segnalare disservizi e proporre soluzioni. L’incontro è aperto a tutti

M5S Lucca