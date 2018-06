Lum presenta “Arcania”: il vernissage di Diego Scarpellini

LUCCA – Continuano le attività di LUM allo Spazio San Donnino. La prossima mostra vedrà protagonista lo scultore lucchese Diego Scarpellini e il suo nuovo lavoro Arcania ispirato alla tradizione del mondo dei tarocchi e dei guerrieri. Il vernissage della mostra è previsto sabato 9 giugno alle ore 19 mentre le opere resteranno allo spazio san donnino fino al 17 giugno.

Così Scarpellini descrive il processo creativo che lo ha portato a ideare la mostra: <<Mi definisco più un assemblatore che uno scultore, lo scultore scava nella materia, la asporta per consentire alla forma di respirare, io aggiungo, innesto un oggetto con un altro dopo averli osservati, al limite della maniacalità certe volte. C’è all’inizio di ogni mio processo creativo una fase di ricerca. Vado in cerca di quell’oggetto, di quel pezzo che ha il potere di evocare in me una forma comune, come può essere il becco di un uccello, o la testa di un cavallo, tanto da rendermi irrinunciabile la sua applicazione su una struttura più complessa che lo identifichi in funzione dell’opera ultimata. Quindi al primo pezzo si aggrega un secondo e la ricerca diviene estetica, nel tentativo di donare equilibrio e armonia tra entrambi, poi un terzo e così via.

La seconda fase consiste nell’assemblaggio fisico delle diverse parti; si tratta di un lavoro, molto tecnico, che richiede una particolare abilità con gli attrezzi di lavoro più comuni e talvolta dedizione e senso logic>>.

L’artista continua immergendosi nella descrizione delle opere che compongano la mostra: <<Il percorso che ha portato alla realizzazione del progetto “Arcania-in un tempo quando il tempo non c’era” ebbe inizio circa vent’anni fa, quando tra una lettura e l’altra mi affacciai per la prima volta sul mondo dei tarocchi. Allora avevo da poco iniziato a dipingere come autodidatta, ancora non conoscevo la recycled art, ma dentro di me già sentivo la spinta di voler approfondire anche attraverso le arti visive il tema degli Arcani. Ho utilizzato i tarocchi per tutto questo tempo, non tanto nella loro funzione più comunemente diffusa di oracolo, per conoscere il destino, piuttosto come fonte di ispirazione creativa attraverso l’introspezione che deriva dal confronto con essi. I molti simboli che racchiudono vanno a delineare un vero e proprio linguaggio, con il quale ho potuto contattare e comprendere le parti di me più nascoste, nella profondità dell’anima. I tarocchi esistono in una dimensione atemporale, dove il dualismo che contraddistingue la condizione della materia, soggetta ai limiti della forma e del tempo stesso, sfuma in modo liquido, mutevole e progressivamente unificante nell’essenza dell’Uno che racchiude il Tutto, del seme che in potenza è un albero, delle domande che la Mente pone e a cui l’Anima risponde.

Arcania è per me il luogo dove il presente è l’unico tempo, dove gli eventi della storia accadono contemporaneamente e i personaggi sono sempre gli stessi o forse è uno soltanto, nel fluire dei mutamenti>>.

Assieme alle opere di Scarpellini saranno esposte le illustrazioni che Arianna Menconi ha realizzato ispirandosi ai lavori di Diego.