Luigi Di Maio incontra il Distretto Cartario a Lucense e annuncia ‘sorprese’ sulle candidature toscane

LUCCA – Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle, ha fatto stamani (giovedì 25) tappa a Lucca. A Lucense, più precisamente, dove ha incontrato gli imprenditori del Distretto Cartario.

Un incontro voluto dallo staff del candidato premier e che ha avuto carattere privato. Un incontro più lungo del previsto, durante il quale sono state illustrate a Di Maio le potenzialità del progetto per lo smaltimento del pulper di cartiera.

Per Di Maio è fondamentale «lavorare e governare anche per sviluppare la ricerca come nel centro dove siamo stati oggi», come ha detto uscendo da Lucense prima di partire per Livorno, seconda tappa della giornata.

«Sicuramente dobbiamo raccontare – ha dichiarato Di Maio a margine dell’incontro – che questo è un Paese che non ha lasciato in pace gli imprenditori e chi crea valore. Per creare valore, invece, dobbiamo lasciare in pace le aziende, gli imprenditori e i loro dipendenti. Il nostro programma per abolire 400 leggi inutili, è un programma che invece di burocratizzare, sburocratizza, abolendo le leggi e non sommandone di nuove. Vogliamo abolire lo spesometro, il redditometro, gli studi di settore e anche tante leggi che stanno costringendo le aziende non più a lavorare per far crescere l’economia, ma a lavorare per lo Stato, creando ogni 100 giorni, centinaia di scartoffie che non servono più a nulla, quindi racconteremo di questo prima ancora del piano di abbassamento delle tasse».

Per Di Maio: «Se non lasciamo in pace chi crea valore, prima o poi avremo un tracollo della nostra economia e del nostro tessuto produttivo. Quindi, meno carte e meno sospetti. Per me gli imprenditori italiani sono onesti fino a prova contraria, non disonesti fino a prova contraria e loro devono passare il tempo a creare certificazioni per dimostrare che sono brave persone, non c’è nulla di più sbagliato che questo atteggiamento».

Venendo a questioni più locali, intervenendo su assi viari e Kme, risponde anche a Confindustria che aveva chiesto di non strumentalizzare argomenti così importanti per fare campagna politica in vista delle elezioni.

«Non credo – ha detto il leader pentastellato – si possa essere sempre d’accordo su tutto, ma il tema è che si deve disinnescare il conflitto. Oggi, parlare di tematiche ambientali e di mercato si può. Il mercato sta andando nella direzione dello sviluppo tecnologico per migliorare i processi di riutilizzo dei materiali, come abbiamo visto qui e ne è una dimostrazione lampante il distretto della carta lucchese, che è la dimostrazione di come le aziende abbiano interesse a riutilizzare i materiali sempre meglio».

Questo, per Di Maio è un aspetto che aiuta, poiché si tratta di tematiche presenti nel programma dei Cinque Stelle «Sono nei 20 punti – dice – per la qualità della vita degli italiani e sono 20 punti ch enon si discutono. Il tema a cui tengo moltissimo e che voglio ribadire è che se il 4 marzo non dovessimo avere la maggioranza, ci saranno i nostri 20 punti che saranno il ‘faro’ per cambiare il Paese, ma ci sarà un appello pubblico per aggiungere altri punti, non per cambiare questi. Anche perché credo che i programmi devono attuare quello che gli italiani aspettano da 30 anni e i 20 punti sono degli obiettivi che gli italiani aspettano da 30 anni e quindi ci dicano anche le altre forze politiche cos’altro vogliono aggiungere e perché non condividere i nostri obiettivi programmatici. E’ un momento del Paese in cui io credo molto nel valore dell’impresa che fa rete con l’Università e con le realtà che si occupano di ambiente, come in questo caso ‘Rifiuti Zero’. E’ un momento in cui l’Italia può andare oltre gli obiettivi che ha già raggiunto, insieme, disinnescando il conflitto».

Entra più nel merito della questione locale il consigliere regionale Giacomo Giannarelli, che per primo aveva sollevato la questione dello smaltimento del pulper nei giorni scorsi, correlandolo a quello degli assi viari, tema sul quale i pentastellati sono da sempre per il ‘no’ e che gli era valso un duro intervento di Confindustria con la richiesta di non strumentalizzare a fini elettorali questo genere di temi, così importanti per il territorio.

«Intanto dobbiamo garantire continuità aziendale alle imprese – afferma Giannarelli – che danno lavoro a questo territorio, quindi tutto il distretto cartario che ha necessità di smaltire il pulper e questo è un problema nell’immediato, dove non c’è una risposta immediata e di facile soluzione. Quindi, nell’immediato, da qua a 5 anni, anche le migliori idee non saranno realizzabili. Siamo a sostegno dell’impresa e lavoreremo affinché questo scarto sia gestito nel migliore dei modi. C’è però un altro aspetto molto importante e cioè una sfida a medio e lungo termine: per questo motivo siamo qua con Di Maio oggi a parlare del progetto Ecopulplast che permette di recuperare al 100 per cento lo scarto delle cartiere, senza incenerirlo né conferirlo in discarica. E per questo il nostro candidato premier oggi è qua per conoscere meglio questo progetto».

Netta invece la contrarietà per quanto concerne gli assi viari: «Noi abbiamo fatto un’analisi dei flussi delle merci e pensiamo si debba investire sui raddoppi ferroviari e sul pieno utilizzo del trasporto su ferro. Solo in questo modo riusciamo ad alleggerire le strade. Ogni volta che facciamo un’infrastruttura viaria, vuol dire che spostiamo di nuovo il trasporto su gomma, con tutti i problemi correlati. Abbiamo un porto di Livorno molto vicino e abbiamo bisogno di potenziare il trasporto su ferro», conclude il consigliere regionale.

Prima di salire in auto e dirigersi verso Livorno, c’è stato il tempo per una battuta sui nomi dei candidati: Di Maio ha affermato che i nomi saranno svelati lunedì prossimo «Ne avete già conosciuto qualcuno, ma nei prossimi giorni conoscerete anche gli altri candidati della Toscana e ci saranno delle sorprese».