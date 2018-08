L’Uici dona 250 libri alla Casa della salute di Marlia

CAPANNORI – Nel pomeriggio di sabato 3 agosto, una rappresentanza dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della sezione territoriale di Lucca, guidata dal presidente Massimo Diodati si è recata presso la casa della salute di Marlia per donare 250 libri circa, che andranno così ad arricchire la biblioteca

che gli animatori della RSA per anziani don Gori stanno allestendo. Il parroco della casa di riposo, don Ilario Tomei ha accolto la donazione con grande gioia, ricordando quanto sia importante la lettura per gli ospiti della struttura.

L’UICI Lucca ha reso noto che i libri donati provengono dall’iniziativa “libro parlato” che, precedentemente, venivano letti e registrati affinchè anche i ciechi potessere ascoltarli, mentre ora fortunatamente le case editrici forniscono direttamente i testi in formato elettronico e

quindi migliaia di libri, rimasti dal suddetto progetto, potranno essere così donati per varie finalità.