SERAVEZZA – Sarà un luglio decisivo per gli usi civici della Montagna di Seravezza. Il primo giorno del mese si terranno infatti le elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione dell’Asbuc, mentre verso la fine dello stesso mese è attesa la sentenza di primo grado a chiusura del lungo contenzioso con Henraux. Scadenze e informazioni emerse ieri sera nell’assemblea dei trentacinque i frazionisti presenti, più cinque cittadini non residenti ma ammessi comunque alla riunione in qualità di uditori – che ha permesso di fare il punto della situazione alla luce del ruolo supplente svolto nelle ultime settimane dal Comune e dopo l’udienza presso il Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici dello scorso 9 maggio a Roma.

Il sindaco Riccardo Tarabella ha introdotto la riunione illustrando i più recenti sviluppi della complessa vicenda, sviluppatasi nell’arco di oltre trent’anni. Ha dato conto della gestione ordinaria svolta dal Comune in questa fase commissariale ed ha annunciato un’imminente nuova assemblea per la discussione e l’approvazione dei bilanci consuntivo 2017 e preventivo 2018 di Asbuc. Il sindaco ha anche invitato i frazionisti a riflettere sulle possibili e diverse conseguenze che possono scaturire dall’attuale situazione di stallo ed a farsi artefici del loro destino nella gestione e nella valorizzazione dei beni di uso civico della montagna, non disperdendo – in ogni caso – il lavoro e le esperienze maturati in questi anni.

Istanze e valutazioni che hanno caratterizzato anche diversi interventi dei frazionisti, con un rammarico di fondo, se non un vero e proprio disagio, per le modalità con cui ai primi di marzo si è giunti alla bocciatura dell’accordo con Henraux, attraverso un massiccio, seppur legittimo, ricorso alle deleghe che di fatto ha mortificato la partecipazione e lo spirito democratico della consultazione. È stato inoltre rilevato come, a fronte di un legittimo diritto alla trasparenza e all’informazione – che peraltro non è mai mancata rispetto alle richieste fatte – sia sempre venuto meno da parte di alcuni frazionisti o comitati la reale volontà di partecipare e confrontarsi in assemblea, momento deputato proprio alla condivisione delle informazioni e alla definizione degli indirizzi.

Il sindaco Tarabella ha annunciato la data in cui si terranno le elezioni per il rinnovo del comitato Asbuc: domenica 1 luglio, come già formalizzato dalla Regione Toscana con proprio decreto. Il vicesindaco Valentina Salvatori ha invece riferito sugli esiti dell’udienza del 9 maggio a Roma, occasione in cui il Commissario, preso atto del mancato accordo, ha deciso di trattenere in decisione la causa concedendo alle parti sessanta giorni di tempo per le memorie conclusive e venti giorni per le repliche. Una tempistica che colloca il pronunciamento della sentenza alla fine del mese di luglio – con decisione da parte del commissario sui confini delle proprietà di Henraux e del demanio collettivo – lasciando al ricostituito comitato Asbuc un margine ancora utile per compiere un’ulteriore valutazione delle carte e decidere se confermare o meno il no all’accordo.