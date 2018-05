Ludus Magnus II Mma: i campioni italiani e mondiali si sfidano per le selezioni Oktagon

FORTE DEI MARMI – Si scaldano i motori della manifestazione “Ludus Magnus II Mma”, evento internazionale che approderà a Forte dei Marmi sabato 26 maggio. Il Palazzetto dello Sport si trasformerà in un grande ring pronto ad ospitare questo spettacolo, riservato ad atleti nazionali ed internazionali, campioni italiani e mondiali di Mma (Mixed martial arts, un insieme di tre discipline marziali) e Fight Code, sport da combattimento a contatto pieno, organizzato da Ciro Varriale, presidente della Boxing Team, con la direzione artistica di Angelo Salamini ed il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi e di Fight 1.

L’evento sarà preceduto, venerdì 25 maggio a partire dalle ore 18.00, da un preview alla Capannina di Franceschi, dove si terrà “la chiamata a battaglia”, la presentazione dei singoli atleti, il rito del peso, ufficializzato dallo staff tecnico della federazione Fight 1 e l’adrenalinico face to face, a cui seguirà una cena di gala.

Nella giornata del 26 maggio il programma prevede, dalle 14.30 alle 18.30 un torneo light di K1 e MMA, riservato ad atleti dilettanti, per promuovere gli sport da contatto e coinvolgere le palestre del territorio. Alle 20.00 il clou dello spettacolo, il gala professionistico con un nutrito parterre di alto livello: Imane Hamza, vincitore, lo scorso dicembre, all’Oktagon di Firenze; Delizia Hurtado e Angelo Mirno, Tarek Totss, Luca Desirelli e Marco Andreani. Grandissima attesa per il ritorno di Ouadia Tergui, autentico fuoriclasse vincitore di ‘Venator’ e di Ihab El Romani, impegnato in un match internazionale, oltre alle prestigiose selezioni del ‘Bellator Oktagon’. Tra un match e l’altro, intermezzi con show di arte e movimento.

Non solo sport e spettacolo: l’evento si lega indissolubilmente alla beneficenza, con parte degli incassi destinata alla Fondazione Onlus Mission Bambini, presente al palazzetto con uno stand, per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.

La prevendita dei biglietti è disponibile al bar del palazzetto di Forte dei Marmi. Con lo stesso biglietto del Ludus Magnus entrata gratis per un after show a fine evento alla Capannina di Franceschi. Per info card e prenotazione cena-biglietto contattare il 335-5326784/349-5503198 oppure consultare il sito www.ludusmagnusmma.com