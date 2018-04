Ludopatia: una mozione da parte della maggioranza ad Altopascio

ALTOPASCIO – Nel consiglio comunale di Altopascio, convocato per venerdì 27 Aprile alle 18, verrà discussa anche la mozione – presentata congiuntamente dai gruppi del Partito Democratico e “Viviamo Altopascio” – avente ad oggetto “Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico”.

<<Secondo i dati ufficiali – dichiarano Fabio Coppolella, del Partito Democratico e Marco Gipo Ghimenti, della lista “Viviamo Altopascio” – il reddito pro-capite annuale del 2016 dei cittadini di Altopascio è stato pari a 16.803,00 euro, mentre la giocata pro-capite per lo stesso anno è stata di 1.619,00 euro. Si tratta di numeri che fanno riflettere e si rende quindi necessaria una discussione aperta in Consiglio comunale su un fenomeno particolarmente delicato, soprattutto per le conseguenze sociali derivanti dal gioco d’azzardo patologico>>.

<<L’attuale amministrazione, tra le prime nella Piana, ha già previsto il raddoppio della tariffa Tari per i centri scommesse presenti sul nostro territorio comunale. Con questa mozione – proseguono i consiglieri Coppolella e Ghimenti – chiediamo alla Giunta di valutare e attuare ulteriori misure per la prevenzione e il contrasto delle ludopatie, in linea anche con la recente legge regionale>>.

Per il Partito Democratico di Altopascio

Fabio Coppolella

Per “Viviamo Altopascio”

Marco Gipo Ghimenti