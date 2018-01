Luci e colori a La Capannina, Sabato arriva Interstellar

FORTE DEI MARMI – Sarà una serata di grande spettacolo quella in programma sabato 13 gennaio a La Capannina di Franceschi con la serata Interstellar. Il locale della famiglia Guidi si mostra sempre pronto a mettere in scena spettacoli di grande modernità, mantenendo però quel giusto connubio tra tradizione ed innovazione. Una scenografia curata nei minimi dettagli farà da cornice ad un’altra grande notte firmata Capannina, ancora una volta protagonista indiscussa della nightlife in Versilia. La serata inizierà come sempre alle ore 21 con la cena spettacolo curata dalla consolidata band Acqua Azzurra e proseguirà dalle 24 con il party interstellar e dell’immancabile piano bar con Stefano Busà al suo pianoforte e Stefano Natali alla consolle. Non voglio svelare nulla sullo spettacolo di sabato, spiega il direttore artistico Glauco Ghelardoni, ma garantisco che il pubblico rimarrà a bocca aperta. Il mese di gennaio si prospetta ricco di eventi per il locale di Forte dei Marmi e Sabato 20 Gennaio si esibirà per la

prima volta a La Capannina uno dei deejay più blasonati del panorama italiano, Giorgio Prezioso. La sua carriera musicale iniziò nel 1987 all’età di 16 anni, affiancato dal fratello Andrea, che collaborava con Jovanotti alla discoteca Veleno di Roma. Nel 1991, dopo aver vinto la Walky Cup (una competizione per DJ) all’Aquafan di Riccione in coppia con Antonello Aprea, Prezioso venne assunto a Radio Deejay. Nel 1999, assieme al fratello e al cantante Marvin (conosciuto 4 anni prima), con i quali aveva prodotto vari brani sperimentali, diede vita al gruppo Prezioso feat. Marvin, che in breve tempo ottenne un vasto successo non solo in Italia partecipando anche al programma d’intrattenimento musicale estivo Festivalbar, ma anche in Europa. Verso la fine del 2006 forma con DJ Libex il duo Giorgio Prezioso & Libex. A giugno del 2014 con Ninni Angemi forma il duo Angemi & Prezioso ed entrano a far parte della Revealed Recordings, la nota casa discografica del DJ olandese Hardwell pubblicando il loro primo singolo Brakeless. Nel 2015 collabora con il rapper Fabri Fibra nel suo nuovo singolo, Alza il Volume. È anche l’anno della Reunion del Deejay Time, che lo vede protagonista nei migliori club d’Italia. Le serate sono sold out e dal successo della Reunion esce l’omonima compilation che conquista la prima posizione della classifica dance italiana. Si considera virtuoso della consolle, sempre alla ricerca di nuovi strumenti ed effetti per regalare emozioni con la musica.

Sarà una serata di successo assicurato che anticiperà il lungo periodo del Carnevale 2018 che inizierà la settimana del 27 gennaio. Sabato 3 Febbraio proprio per l’occasione del Carnevale, arriverà a La Capannina la carovana del famigerato Circo Nero che con i suoi artisti e giocolieri regaleranno uno spettacolo unico nel suo genere. Per questo grande evento è possibile, già da adesso, acquistare i tickets online sul sito www.liveticket.it, una formula che permette l’accesso prioritario al locale saltando la coda . Per qualsiasi informazione il servizio clienti della Capannina è disponibile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19 ai numeri 0584.80169 o 371.3799456 o anche via mail all’indirizzo info@nulllacapanninadifranceschi.com. Per seguire tutti gli aggiornamenti sugli eventi del locale potete visitare il sito www.lacapanninadifranceschi.com o dalla pagina Facebook de La Capannina di Franceschi.