Lucchese-Livorno: tutti i provvedimenti del Comune

modifica temporanea del percorso della LAM rossa San Vito – Chiasso/San Concordio nel tratto compreso fra via Borgognoni e via Martiri delle Foibe: andata – capolinea S. Vito (…) – via Vecchia Pesciatina, via Martiri delle Foibe, via della SS.Annunziata, via delle Ville, via di San Marco, via Strocchi, via Farnesi, via Borgognoni – (…) capolinea Chiasso/San Concordio; ritorno – capolinea Chiasso/San Concordio (…) – via Borgognoni, via Farnesi, via Strocchi, via di San Marco, via delle Ville, via della Santissima Annunziata, via Martiri delle Foibe – (…) capolinea San Vito.