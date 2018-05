LuccaSenzaBarriere si mobilita con una cena di beneficienza per Denis Coku

PORCARI – Aiutare mamma Tatiana e papà Edi a realizzare il sogno sportivo del proprio ragazzo. I genitori di Denis Coku hanno infatti bisogno di una mano per far partecipare il figlio al prossimo campionato italiano di paradressage. Per sostenerli è stata organizzata una cena di beneficenza, che si terrà sabato 2 giugno alle 20.30 dietro il bar Kaffeina a Porcari.

«Per poter partecipare ai Campionati Italiani di paradressage (che anche quest’anno verranno fatti presso il Riding Club di Casorate Sempione) ci servono circa 2mila euro per coprire le spese di viaggio, il trasporto del cavallo, il pernottamento, il mangiare, più eventuali spese relative alle gare” ha spiegato la madre di Denis, Tatiana Ramacciotti», spiega l’associazione in una nota.

Denis Coku è un giovane atleta porcarese che ha già raggiunto risultati significativi nel campo dell’equitazione. Dopo la sua nascita, i dottori avevano predetto che non avrebbe mai camminato, a causa delle conseguenze di una paralisi celebrale. Ma grazie alla sua forza di volontà, ai suoi genitori e ai medici dell’ospedale Gaslini è riuscito a muoversi dapprima con un deambulatore e poi con le stampelle. Ha iniziato a praticare ippoterapia all’età di 5 anni, poi riabilitazione equestre e infine nel 2015 ha iniziato a fare le gare paralimpiche; attualmente fa parte del team Riding Club Mugello di Borgo San Lorenzo (Firenze). Ai campionati italiani 2017 di Casorate Sempione (Varese) si è qualificato campione italiano di paradressage nella categoria esordienti.

Quella del 2 giugno sarà una classica cena lucchese con antipasto, “tordelli”, arista con fagioli e gelato. E soprattutto, tanto divertimento. Il costo è di 15 euro, ridotto a 10 euro per i bambini fino a 10 anni. L’iniziativa è sostenuta da Luccasenzabarriere onlus e dal comitato “Un cavallo per amico”. Per informazioni e prenotazioni, telefonare al 3286335730. Per chi non potesse partecipare, è comunque possibile fare una donazione tramite l’iban del conto corrente del comitato “Un cavallo per amico”: IT 74C 083 5870 2300 0000 0765 025.