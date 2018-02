Luccasenzabarriere: più sensibilità per i disabili nelle scuole di Barga

BARGA – “Dalle scuole e dai docenti di Barga ci attendevamo più sensibilità sulle problematiche dei disabili”. È deluso e amareggiato Domenico Passalacqua, presidente di Luccasenzabarriere, per la davvero scarsa adesione delle classi del territorio barghigiano al progetto di sensibilizzazione promosso dall’associazione.

“Va anzitutto ricordato che si trattava di un progetto approvato e supportato dall’amministrazione comunale – ha ricordato Passalacqua, – che ringraziamo per la sensibilità sull’argomento. Si trattava di un’iniziativa articolata in sei giorni, proposta in due diverse versioni, una per i bambini delle elementari e una per i ragazzi delle scuole medie. A novembre eravamo stati a parlarne con la direttrice didattica. A metà dicembre la scuola mi ha ricontattato, dicendomi che la cosa si faceva, che era già stato buttato giù un programma e che avevano aderito quasi tutti i docenti, per un totale di circa 30 classi”.

E invece, pochi giorni fa, i numeri sono drasticamente calati. “Dopo un periodo di silenzio, sono stato ricontattato dalla scuola che mi ha comunicato che al progetto hanno aderito solo tre classi delle medie, almeno da quanto mi ha riferito la dirigente. Troppo poche, francamente”.

“Rispettiamo l’autonomia degli insegnanti, ma siamo amareggiati dalle scarse adesioni – ha concluso Passalacqua. – La sensibilità sul tema della disabilità deve partire dalle scuole, speriamo in un ripensamento da parte dei docenti che non hanno aderito”.