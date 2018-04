Luccasenzabarriere: ‘Frati e drink’ al chiosco ‘Specialità da Piero’ per raccogliere fondi

LUCCA – Un’occasione gustosa per fare della solidarietà. Sabato 28 aprile, dalle ore 19, presso il negozio “Specialità da Piero”, a Porta Santa Maria, si terrà l’iniziativa benefica “Frati e drink”, a sostegno del progetto “Ti accompagniamo noi”, promosso dall’associazione Luccasenzabarriere onlus.

A chi parteciperà alla serata, al costo di 10 euro, verranno offerti frati, focaccine fritte ripiene e bruschette al pomodoro. Il tutto accompagnata da Mojito e Caipiroska. I soldi raccolti andranno a favore dell’iniziativa “Ti accompagniamo noi”, che consiste nel trasporto gratuito di persone disabili o non autosufficienti per raggiungere strutture sanitarie, riabilitative e assistenziali. Per l’effettuazione del servizio, una famiglia lucchese ha recentemente donato alla onlus un Fiat Doblò, che sarà in mostra durante l’evento benefico di sabato prossimo. Nell’occasione saranno presenti il campione paralimpico di dressage Denis Coku e gli amministratori del gruppo Facebook “Sei lucchese se…”, che sostengono il progetto.

«Voglio esprimere un sentito ringraziamento alla famiglia Pepi, titolare del negozio “Specialità da Piero” per averci permesso di organizzare questa iniziativa – ha dichiarato il presidente di Luccasenzabarriere onlus, Domenico Passalacqua –. Eugenio Pepi, in particolare, lo consideriamo ormai la “mascotte” dell’associazione, per il suo forte sostegno alle nostre iniziative. A Lucca c’è molto da lavorare per l’accessibilità, spero che siano molti lucchesi che sabato sera verranno a mangiare e a divertirsi con noi».