LuccArtigiana: nuove importanti collaborazioni per la fiera dell’artigianato “made in Lucca”

LUCCA – La terza edizione di LuccArtigiana, la fiera promozionale dell’artigianato lucchese di qualità in programma dal 14 al 16 settembre 2018 nell’ex Real Collegio in piazza del Collegio, continua a conquistare nuove importanti collaborazioni. L’iniziativa, ideata e realizzata dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca insieme a Confartigianato, CNA Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Comune di Lucca, gode del patrocinio della Camera di Commercio di Lucca e dell’Osservatorio mestieri d’arte di Firenze, oltre ad avere ottenuto la collaborazione dell’Associazione dei Lucchesi nel Mondo, che proprio in questo 2018 festeggia i 50 anni di vita. Altre realtà del territorio saranno presenti nella manifestazione, come il Museo del castagno di Colognora, che metterà a disposizione i video-documentari sui mestieri del passato realizzati negli ultimi anni e la Fondazione Carnevale di Viareggio, che sarà protagonista di un apposito spazio dedicato alle realizzazioni dei maestri carristi. Pronte ad impegnarsi a collaborare all’evento anche due piattaforme internet, veri punti di riferimento per gli operatori del settore come ‘Brevimano’ e ‘Itstuscany’; mentre come media partner ha aderito Radio Toscana.

Intanto sono già oltre venti le aziende “Made in Lucca”, che hanno aderito. Tutte rigorosamente artigiane e provenienti da tutta la provincia, spaziando dalla lavorazione di pietre e marmo alla falegnameria, alla realizzazione di statue e presepi in gesso, dalla tappezzeria ed accessori alle ceramiche, dal design per la nautica alle decorazioni su vetro, fino agli abiti da sposa e all’arte delle cornici.

Un appuntamento importante per i produttori, per far comprendere la ricchezza dei loro manufatti, e per i consumatori, che sempre più apprezzano la qualità delle nostre produzioni tradizionali, “DOCG”.

A presentarsi al pubblico in LuccArtigiana saranno: Roberto Maffei (plexiglass), Casa della Sposa De Cesari (abiti da sposa/arredo arte tessuti), Vetreria SAV (lavorazione vetro), Maglificio Graziella (maglieria e abbigliamento neonato), Siriano Pierini imbiancature e decorazioni (decorazioni e imbiancature), Pietra di Matraia di Mugnani Giovanni & Germano (lavorazione della pietra), Art Cornici (complementi di arredo), Mirko Mariani (Falegnameria), Giovanna Citti (sartoria e camiceria), Ars Nova Rossi di Stefano Rossi e C. (produzione di quadri e articoli devozionali), Foto Nadir Art di Lia Tina Toschi (laboratorio fotografico), Borgo Solaio (borse e accessori fatti a mano), M.G. Arredamenti di Morelli Giovanni (falegnameria – complementi di arredo), Arte Cornici Aiosa (laboratorio cornici), Rossoramina (ceramiche), La Gabbianella (ceramiche), Tappezzeria Davi Giuliano (tappezzeria artigianale), Etruria Statue (statuine e articoli religiosi), Nigri Scacchi (scacchi realizzati a mano), Arredamenti Pellegrini (arredo in legno). Con la partecipazione della storica casa editrice lucchese Maria Pacini Fazzi editore.

La fiera sostiene l’artigianato e gli antichi mestieri, offrendo una opportunità di mercato, di incontro con il pubblico, per presentare oggetti realizzati interamente a Lucca. Una particolarità della manifestazione è la possibilità di osservare dal vivo la lavorazione dei prodotti, voluta per apprezzare meglio il grande lavoro che sta dietro ad ogni singolo pezzo e il valore che ne deriva.

Ingresso libero. Orari: 14/9 dalle 17 alle 20; 15/9 dalle 10 alle 20; 16/9 dalle 10 alle 20.