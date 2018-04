Lucca vs Napoli terzo atto: chi vince va in semifinale

LUCCA – Partita da dentro o fuori per la Gesam Gas & Luce Le Mura Lucca che in caso di sconfitta vedrebbe finire la sua stagione.

La difficoltà per i coach sarà quella di trovare le giuste motivazioni per chiudere una serie che lascerà comunque strascichi nel proseguo dei playoff Sorbino.

Le due formazioni si conoscono come poche in questo campionato avendo giocato oltre alle due sfide playoff anche all’ultima giornata di Round of Challenge e così anche i rispettivi tifosi.

Già a Lucca si sono viste le prime avvisaglie di quanto il finale di stagione può lasciare nelle giocatrici, con Tognalini a riposo per 40 minuti in casa biancorossa, Dacic e Pastore uscite anzitempo per guai fisici in casa Napoli.

Sarà una partita delicata per entrambe le formazioni dove chi sbaglierà meno avrà, probabilmente, in premio una semifinale contro la favoritissima alla vittoria finale Famila Wuber Schio.

Come al solito obiettiva l’analisi pre match di coach Serventi: <<Non possiamo dire di non essere stanchi, visto il finale di stagione ma anche il supplemento di sforzo di domenica scorsa, ma per Napoli sarà altrettanto. Quindi la stanchezza non la riteniamo una scusante da nessun punto di vista. Tra due squadre che si conoscono così bene sarà difficile trovare una mossa che spiazzi l’avversario, abbiamo lavorando quindi più cercando di limiare gli errori che abbiamo commesso nelle prime due gare>>.