Lucca si arricchisce del Museo del Motore a Scoppio, visitabile in via Sant’Andrea

LUCCA – Domani, mercoledì 28 Marzo 2018, alle ore 17.30 riapre il Museo del Motore a Scoppio, che ha sede nell’antica loggetta dei Guinigi in Via Sant’Andrea, 58 angolo Via Guinigi.

Fortemente voluta dalla Fondazione Barsanti e Matteucci, la gestione del Museo è stata affidata alla Cooperativa TeMP e alla sua Agenzia di Viaggi di Incoming Segni di Viaggio, che si occuperanno della biglietteria e dell’attività didattica, coinvolgendo soprattutto gli Istituti Tecnici e i Licei Scientifici, nonché tutte le scuole interessate a scoprire il Museo, le facoltà universitarie di Ingegneria e le Case Automobilistiche italiane e straniere. A questo proposito, sono già stati avviati contatti col Museo Enzo Ferrari di Maranello.

Appare importante, infatti, la sinergia e quindi la promozione con gli altri Musei italiani che si occupano di scienza e di motori come il Museo Piaggio di Pontedera.

«Il Museo del Motore a Scoppio – spiega Mirna Giordani, titolare dell’Agenzia Segni di Viaggio e rappresentante legale di TeMP – ospita un’affascinante riproduzione dei motori studiati e inventati da Padre Eugenio Barsanti e dall’ingegner Felice Matteucci i quali, a partire dal 1851 unirono le proprie competenze con l’obiettivo di realizzare un motore che fosse più pratico della macchina a vapore, utilizzando l’esplosione di una miscela gassosa in grado di produrre movimento. Il Museo vuole diventare un punto di riferimento in Italia e all’estero per la divulgazione della paternità dell’invenzione e, quindi, per la valorizzazione del genio lucchese».

Giorni e Orario di apertura

Tutti i giorni: 09.00-13.00 / 15.00-18.00

Chiusura: 25, 26 Dicembre; 1 Gennaio; mattina di Pasqua; 1 Maggio.

Biglietteria

Intero: 3,00 euro

Ridotto, convenzioni e gruppi: 2,00 euro

Ridotto gruppi scuola: 2,00 euro

Ridotto Famiglia: 6,00 euro

Info & Prenotazioni

Tel. + 39 0583 467870

Mob. + 39 349 6953868

E- mail info@nullbarsantiematteucci.it

TeMP- Segni di Viaggio

TeMP Società Cooperativa opera dal 2006 con personale altamente qualificato ed ha svolto le proprie attività presso gli IAT della Provincia di Pisa (Aeroporto G. Galilei e Piazza Vittorio Emanuele II); Provincia di Livorno Costa degli Etruschi; Comune di Pontedera ed Unione Valdera; il Museo di Storia Naturale e Book Shop presso la Certosa di Calci (PI) e l’Ufficio IAT di Marina di Castagneto. La TeMP Società Cooperativa ha una propria Agenzia di Incoming: Segni di Viaggio (http://www.segnidiviaggio.com)

Nel 2014 la cooperativa, grazie alla propria Agenzia, si è occupata di grandi eventi di Incoming come la NID Platform a Pisa, la Robocup a Pontedera e garantendo il servizio di Incoming per l’Internet Festival (edizioni 2013 e 2014). Fino a dicembre 2016 è stato gestito il servizio Ciclopi (www.ciclopi.eu), il Bike Sharing del Comune di Pisa.

Ad oggi sta ancora operando presso l’Ufficio di Informazioni del Comune di Palaia e dell’unico Ufficio di Informazioni del Comune di Livorno, molto importante per l’Incoming Crocieristico, per i servizi rivolti alla città e alla Costa e perché, da due anni, rappresenta l’unico punto esclusivo per visitare l’Isola di Gorgona.

Da dicembre 2015 fino a giugno 2017 la TeMP/Segni di Viaggio ha gestito Torre Guinigi e Torre delle Ore e, per un breve periodo, l’Orto Botanico del Comune stesso (prestando servizio all’Opera delle Mura di Lucca). Per le sue Torri, TeMP, con la collaborazione di uno studio di architettura di Pisa, ha creato la prima linea di merchandising e la nuova pianta della città di Lucca e, attraverso Segni di Viaggio, per la prima volta nella storia di Lucca, ha organizzato una serie di eventi musicali sulla Torre Guinigi, coinvolgendo e promuovendo l’Istituto Musicale Boccherini e realtà enogastronomiche del territorio.

La TeMP/Segni di Viaggio promuove anche l’Alta Versilia fino alle Cinque Terre oltre ad occuparsi di Turismo Sostenibile, creando percorsi inediti o più conosciuti nelle principali città d’arte della Toscana. Da quattro anni, la Cooperativa fa parte del Consorzio Turistico di Carrara e del Consorzio GAM di Siena. Tra i suoi obiettivi, figurano la promozione e la valorizzazione dell’ospitalità turistica al fine di incentivare il flusso turistico ed economico del territorio; l’accoglienza turistica; l’incremento delle attività commerciali; la promozione della città sia in Italia (TTG di Rimini, Bit di Milano, Borsa del Turismo Sportivo di Montecatini e la BTO di Firenze, solo per fare alcuni esempi) che all’Estero (Fitur di Madrid); la gestione di servizi. TeMP/Segni di Viaggio, infine, rappresenta il collegamento tra gli Enti Locali e gli operatori del settore per le attività turistiche, valorizzando le risorse del territorio, promuovendo, in particolare, l’enogastronomia, i prodotti tipici e l’arte.

Nel 2016 TeMP ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015.

La Fondazione Barsanti e Matteucci si è costituita nel 2003 a Lucca con lo scopo di divulgare la priorità dell’invenzione del motore a scoppio da parte dei due scienziati lucchesi Eugenio Barsanti e Felice Matteucci. Fra le iniziative più importanti figura l’evento al Deutsches Museum di Monaco, il più importante museo del mondo nel settore scientifico, in cui è esposto un motore a grandezza naturale, con spiegazioni storiche verificate dai responsabili del museo stesso. In quell’occasione ci fu una manifestazione di riconoscimento e fu apprezzata in modo particolare l’idea che la Fondazione portasse avanti il principio scientifico e culturale dei due scienziati che hanno messo le basi di una delle più importanti scoperte che ha rivoluzionato la società.

Ricordiamo anche una mostra ospitata a Mosca nelle scuderie del Cremlino in cui figuravano alcuni nostri modelli di motori con relative spiegazioni; la mostra in Belgio presso il Parlamento Europeo; da menzionare anche la sistemazione nel 2007 al Museo della Scienza e della Tecnica di Shangai di un simulacro del primo motore a scoppio in occasione delle manifestazioni per il centenario della “Pechino- Parigi” che ha portato l’omonima Itala del 1907 a Pechino compiendo il percorso in senso contrario.

Nel 2007, la Fondazione decise di ricercare contatti in America con l’aiuto dell’Istituto Culturale dell’Ambasciata Italiana a Washington e di alcuni personaggi introdotti nel sistema museale americano. A seguito di questi incontri nel Maggio del 2008 è stato collocato un simulacro funzionante e motorizzato ad aria compressa al Franklin Museum di Philadelphia. Il modello motorizzato è stato posto nel salone delle macchine funzionanti. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Philadelphia, le associazioni italiane, numerosi visitatori oltre ai rappresentanti della Fondazione Barsanti e Matteucci.

La Fondazione inoltre ha ottenuto per la prima volta la possibilità di farsi conoscere in Francia, ad Avignone, in un contesto di mostre di macchine d’epoca esponendo il modello funzionante del primo motore a scoppio.

La Fondazione Barsanti e Matteucci di Lucca ha partecipato con successo al congresso inglese “The Piston Engine Revolution” tenutosi dal 14 Aprile 2011 al 17 Aprile 2011 a Manchester presso il MOSI, organizzato dalla “Società Newcomen”, avendo l’onore di aprire il convegno esponendo la prima relazione.

Tra gli eventi più significativi in Italia è giusto ricordare l’esposizione alla mostra presso la Stazione Leopolda di Firenze, luogo in cui nel 1861, durante le prima mostra internazionale italiana di arti e mestieri, venne sposto il motore Barsanti e Matteucci quello ancora oggi ritenuto uno dei più tecnicamente evoluti.

E’ da ricordare la cerimonia di donazione del primo motore a scoppio funzione nel 2009 presso il Museo Nazionale dell’Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia di Torino, nella sede temporanea del padiglione Giovanni Agnelli di Torino.

Un distaccamento della mostra permanente esiste anche nella città di Volterra con modelli di motore della Fondazione.