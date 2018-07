LUCCA – Giovedì 5 luglio 2018 alle ore 21, Lucca si appresta ad accogliere la Brighton Youth Orchestra ( BYO ) che proviene dalla città di Brigthon nel sud dell’ Inghilterra.

La chiesa di S.Maria Corteorlandini ( S. Maria Nera g.c. ) andrà ad ospitare questa orchestra giovanile inglese formata da 44 musicisti che presenterà la 4° di Tchaikowsky, l’overture dalle Nozze di Figaro di Mozart, le Danze sinfoniche di Rachmaninov oltre a musiche di Dvorak, Holst e Hardiman. Una occasione unica per ascoltare l’ orchestra sinfonica inglese che vanta concerti in tutta Europa e perfino ad Hong Kong, orchestra al cui accesso è consentito esclusivamente a giovani musicisti con almeno 7 anni di strumento. Avremo così la possibilità di ascoltare tale eccellenza nella chiesa barocca di Lucca che ha una delle migliori acustiche presenti in tutta la Toscana. L’orchestra è diretta dal m. Andrew Sherwood e il concerto è inserito nel Festival delle Orchestre Giovanili giunto quest’anno alla 17° edizione.

Direzione artistica di Elio Antichi in collaborazione con Il Baluardo gruppo vocale lucchese. Ingresso gratuito come di consueto . Un concerto certamente imperdibile. Info 348 2334867