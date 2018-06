Lucca: pronto il bilancio del Comune. Finanziamenti per strade, scuole, impianti sportivi e cultura

LUCCA – La giunta Tambellini è pronta a portare in discussione in Consiglio comunale la delibera sulla salvaguardia degli equilibri e l’assestamento generale del bilancio 2018. L’atto necessario a garantire l’equilibrio economico-finanziario del Comune di Lucca, prevede una serie di cambiamenti fra le entrate e le uscite rispetto al documento di previsione.

Fra le entrate più cospicue per la “parte corrente” le sanzioni relative al Codice della strada o a morosità pregresse recuperate da Lucca Holding Servizi che assommano a più di un milione di euro.

Degno di nota anche il versamento da parte della partecipata Lucca Holding di ulteriori 500mila euro di dividendi che portano a 2,3 milioni di euro il contributo complessivo per l’esercizio 2018.

Per la parte in “conto capitale” del bilancio sono state registrate maggiori entrate pari a 445mila euro derivati dalla liquidazione di Polis più altri 100mila euro derivanti da altre entrate. In questo contesto l’amministrazione ha potuto deliberare un aumento consistente delle risorse destinate a importanti interventi nell’ambito dei lavori pubblici, sicurezza, formazione, cultura, edilizia scolastica e sportiva.

Più in dettaglio le maggiori entrate hanno consentito l’accensione di mutui che permettono di deliberare ulteriori 600mila euro per nuove asfaltature e oltre 400mila euro per le manutenzioni straordinarie per le scuole e gli impianti sportivi. Sono previsti 50mila euro per gli impianti termici delle scuole e uno stanziamento di 125mila euro in più è destinato alla manutenzione della viabilità e alla sicurezza stradale.

Aumento consistente delle somme destinate alla cultura con 380mila euro al calendario unico degli eventi “Vivi Lucca” lo strumento più efficace per l’armonizzazione, il coordinamento e la promozione delle manifestazioni culturali della città.

Anche per la parte finalizzata alla formazione la giunta ha deciso di aumentare la quota di finanziamenti destinati alla gestione degli asili nido con un incremento di 100mila euro. Per facilitare e velocizzare i rimborsi tributari dovuti ai cittadini aventi diritto, l’amministrazione ha messo a disposizione 180mila euro.

La variazione di bilancio riguarda anche uno stanziamento di 19mila euro per dotare di defibrillatori venti impianti sportivi; 30mila euro serviranno a realizzare il cablaggio in fibra ottica della Biblioteca Agorà utile sia a migliorare i servizi web a disposizione degli utenti che al lavoro dei dipendenti comunali.

Nell’ambito della sicurezza 53mila euro sono destinati alla manutenzione della videosorveglianza mentre 45mila euro serviranno a realizzare due nuovi varchi elettronici della zona a traffico limitato nel centro storico.

Non manca attenzione per il decoro urbano con 58mila euro finalizzati alla sistemazione delle fontane pubbliche e un co-finanziamento di 40mila euro (da aggiungere ai fondi della Regione Toscana) per interventi a Villa Bottini.